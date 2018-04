Ana María Canseco sale de "Un Nuevo Día" y publica emotiva carta

Miami, Estados Unidos

El programa "Un Nuevo Día", de la cadena Telemundo, está atravesando por varios cambios y entre ellos se encuentra la salida de la conductora Ana María Canseco.



La noticia fue confirmada durante el show por la misma Canseco, quien agradeció por la oportunidad que le dieron de trabajar en el conocido programa en los Estados Unidos.



Luego de hacer oficial la noticia, la mexicana escribió una carta en su sitio web www.anamariacanseco.com donde confesó lo que ocurrió con la no renovación de su contrato.



Esta fue su publicación:

"¡Hola, queridos amigos! Como ya sabrán, esta mañana anuncié que dejaré de laborar para la cadena Telemundo y el show “Un Nuevo Día”, después de 5 años de esta hermosa oportunidad que me dieron de seguir despertando con ustedes cada mañana, como lo he venido haciendo desde hace 21 años.



Si se preguntan cómo estoy, les aseguro que bien. Ahora sí estoy preparada. Los años y las experiencias del pasado me ayudaron a estar lista para cuando llegara un momento como éste. Sé que no es nada personal, esto es un negocio y entiendo perfectamente que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía.



Por eso quiero darles mi más sincero agradecimiento a quienes a lo largo de estos años me han apoyado. A los ejecutivos, productores y técnicos que siempre me trataron con respeto y cariño.



A mis adorados compañeros Rashel Díaz, Adamari López, Daniel Sarcos, Mario Vannucci, James Tahhan, Erika Csiszer, Francisco Cáceres, Camilo Montoya y a todos y cada uno de los que conforman este estupendo equipo.



Pero en especial, gracias al público, que me ha apoyado a lo largo de todos estos años, desde que me dieron aquella oportunidad de convertirme en la primera presentadora de un morning en la televisión hispana a nivel nacional, en “Despierta América”, al lado de Fernando Arau y Rafael José, y después con mi querida Giselle Blondet cuando se nos unió para formar esa entrañable familia que hizo historia en la televisión hispana.



¡Y mi querida Neida Sandoval en las noticias!… y Cosita… Uy… son muchos los recuerdos, pero también muchas las experiencias que me llevo.



Fui la última de la camada en seguir en un morning show, y todo gracias al cariño de ustedes. Se los agradezco infinitamente. Por ustedes fui la que más tiempo duró en la televisión cada mañana. Nuevamente ¡¡¡Gracias!!!"



Asimismo, reveló que pronto contará cuáles serán sus próximos planes.