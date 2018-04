Por sexta vez consecutiva el Bayern Múnich es campeón de Alemania

Augsburgo, Alemania

A seis jornadas para el final de la Bundesliga, el Bayern Múnich se proclamó campeón de Alemania por sexta vez consecutiva al vencer este sábado en campo del Augsburgo (11º) por 4-1, con un tanto del colombiano James Rodríguez.



Además del gol del exjugador del Real Madrid (el segundo, en el minuto 38), anotaron el francés Corentin Tolisso (32), el holandés Arjen Robben (62) y Sandro Wagner (87) para ofrecer el 28º título de la Bundesliga al club bávaro.



Pese a la superioridad del Bayern en el campeonato, la temporada comenzó más agitada de lo habitual en el club, al punto que tras dos primeros meses caóticos con Carlo Ancelotti, el veterano Jupp Heynckes fue reclamado, a sus 72 años, para que pusiera orden en la casa.



Desde la llegada del técnico que ganó el triplete en 2013, y que se había retirado del fútbol tras aquella temporada, el Bayern suma 29 victorias en 32 partidos en todas las competiciones y aspira aún a repetir la gesta de hace cinco años, ya que tiene pie y medio en semifinales de la Liga de Campeones y se jugará con el Bayer Leverkusen un puesto en la final de la copa el 17 de abril.



Tras 29 fechas de la Bundesliga, el Bayern suma 72 puntos, 20 más que el segundo, Schalke, que jugará este sábado en Hamburgo.



En el campeonato alemán, el Bayern suma 23 triunfos, tres empates y otras tantas derrotas; tiene el mejor ataque (71 goles) y es el equipo menos goleado (21).



"¡Una copa de champán, no más!". El riguroso Heynckes había advertido a sus jugadores que no permitiría excesivas celebraciones este fin de semana si se conseguía el título, ya que había que centrarse en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sevilla, el miércoles, cuando los alemanes tengan que defender en casa el triunfo logrado en España por 2-1.



"Ya haremos fiesta cuando tengamos la oportunidad. Entonces nos podremos desmadrar", prometió.



Esa sobriedad no ha impedido que los jugadores hayan expresado su alegría por el triunfo tras el pitido final, exhibiendo una copia del 'Schale', el trofeo de campeón que se le entregará al finalizar el campeonato.



Con el título doméstico en el bolsillo, el Bayern puede centrarse ahora en el sueño de un segundo triplete, que sería histórico.