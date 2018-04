No es prioridad ser primer lugar, asegura Nahún Espinoza...

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Nahún Espinoza le imprime al jugador del León mucho de “olimpismo”. Se le sale en cada palabra y antes del clásico habla ante la prensa que acude en masa para escuchar sus palabras sobre un rival que conoce bien.

“Real España puede cambiar mucho, a veces juega con cinco en el fondo, hay veces que desaparece el centrodelantero nominal y puede aparecer con dos puntas; ellos tienen jugadores para eso, pero la cuestión es que los tenga a disposición”.

A propósito, hay una ausencia que sí está confirmada y que viene a ser un dolor de cabeza menos para el único DT tricampeón de la Liga: Iván el Chino López. “Para ser sincero si lo ponían a jugar no sabía cómo lo íbamos a marcar, si en zona o presionando. Cuando me dieron la noticia que no estaba, dije ‘¡Oh, qué bueno!’, ya que es un gran jugador, tiene gran movilidad. Es tipo Michael Chirinos o Franklyn Morales, que son hábiles y no sabes qué es lo que van a hacer”.

¿Primer lugar?

Si Marathón y Motagua empatan hoy, Olimpia podría tener la posibilidad de empatarlos en el primer lugar. Pero eso es algo que a Nahún Espinoza no le preocupa.

“Ya les dije a los jugadores que la prioridad no es si terminamos primeros o en sexto lugar... la única idea del plantel y mía es ser campeón”. Sin embargo, para llegar a la meta exclusiva del hincha olimpista el equipo todavía no alcanza el nivel óptimo.

“A como lo veo yo, diría que estamos a un 60 por ciento, pero una vez jugando es donde lo vamos a ver. Por ahora no ajusta, quiero más velocidad, más control del balón, más disciplina táctica. En El Progreso jugamos muy estirados, llegábamos a destiempo”, se sinceró el DT.

- ¿Cuál es su dolor de cabeza actualmente, profesor?

- Que el equipo juegue como quiero. Hay muchas cosas de organización que estamos hablando con Osman Madrid y también ya le dije al presidente Rafael Ferrari qué es lo que Olimpia busca para que el equipo vuelva a ser el protagonista de siempre.

- ¿Habrá rotaciones para este clásico de mañana, profe?

- No soy de muchas rotaciones, pero tomamos en cuenta muchos aspectos: Axel Gómez lo ha hecho bien y ahí está Luis Ovalle que en cualquier momento puede jugar. Tenemos a Costly y Rony adelante, esperando que se recupere Diego. Siempre buscamos alternativas.