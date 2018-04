Esto fue lo que se dijeron la reina Letizia y la reina Sofía durante tenso momento

Madrid, España

La tensa relación que mostraron la reina Letizia y la reina emérita Sofía, que afecta a toda la familia real, al parecer no tiene solución.



Al menos así lo dejaron ver en la breves, y tensas palabras, que se cruzaron durante el incómodo momento y que fueron grabadas en video y se han vuelto viral.



Un experto en la técnica de lectura de labios reveló lo que se dijeron la reina Letizia y la reina emérita Sofía, publica Infobae.



Aquí la breve conversación:



Reina Sofía a las niñas: "Mira ahí, ahí, ahí" (cuando indica a sus nietas que posen para las cámaras)



Reina Sofía a Letizia: "Déjalo, por favor" (cuando Letizia llega y tira su mano del hombro de la infanta)



Rey Felipe a Letizia: "Por favor, déjalo" (cuando ve la reacción de Letizia contra Sofía)



Rey emérito Juan Carlos interviene: "Felipe, Felipe, ven un momento. Eso hay que hablarlo"



Rey Felipe de España responde a su padre: ¿Qué? ¿Cómo?, Ahora no, ahora no, sabes que no es el momento, ¿Comprendes?



Rey emérito Juan Carlos a Felipe: "Bueno no hay nada que hacer".



El incómodo momento ha causado revuelo y la reina Letizia incluso ha sido criticada y abucheada por su acción.