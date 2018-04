Cardi B corona un año de éxitos lanzando su primer álbum

Nueva York, Estados Unidos

La expectativa en torno al álbum debut de Cardi B ha sido tórrida, así que cuando esta revelación del rap finalmente lanzó el disco completo en una fiesta el jueves por la noche, le dijo al DJ que se asegurara de que los niveles de sonido estuvieran perfectos.



"DJ, ponlo un poco más duro porque no lo siento en los huesos", le dijo después de la segunda canción.



Ahí brilló la personalidad extrovertida de Cardi B, cuya simpatía la ha ayudado a subir como la espuma en las listas de popularidad y las redes sociales.

Pasó a modo karaoke, cantando parte de "I Will Always Love You" de Whitney Houston, y logró que hasta figuras claves de la industria musical que asistieron al evento en Nueva York la acompañaran. Pero el DJ necesitaba dos minutos más.



"¿Dos minutos? ¿Qué se supone que debo hacer con dos minutos? Se me están acabando los chistes. Se me está acabando el espectáculo", dijo la cantante, y entonces recordó a los presentes que este sábado aparecerá en el programa de comedia "Saturday Night Live".



La rapera del Bronx, de 25 años, lanzó el viernes su primer álbum con un gran sello discográfico, "Invasion of Privacy".

La producción llega 10 meses después de que lanzara "Bodak Yellow (Money Moves)", la canción ubicua que encabezó la lista Hot 100 de Billboard en octubre convirtiéndola en una de apenas tres mujeres que llegaron a la cima de las listas pop el año pasado.



"Gracias a todos por venir. Trabajé tanto para este álbum. ... Esto de la industria musical es una montaña rusa, una montaña rusa emocional. Es más loco que las calles", dijo la artista