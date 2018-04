Diego a Vargas: “Cuando tenes el ego tan alto solo hablás de vos mismo”

Tegucigalpa, Honduras

Motagua ya viajó a San Pedro Sula para enfrentar a Marathón este sábado en el Yankel Rosenthal. El duelo es clave pues ambas instituciones se encuentran en el primer lugar y el que gane, dará un paso importante en la posesión del liderato.



Previo al viaje, Diego Vázquez dialogó con la prensa, descartó una crisis y aceptó la importante del cotejo en la cueva del monstruo.



“Es un partido que define seguir estando ahí en el primer lugar entonces lógicamente que es trascendental para nosotros y así seguir manteniendo la primera posición, de ganarlo nos deja con muchas posibilidades de quedar en esos primeros dos puestos que es el objetivo. Para mí la palabra crisis viene de crecimiento, buenísimo vamos a seguir creciendo”.



“Debo ser el técnico que más primeros lugares tiene”, “A Héctor Castellanos yo lo hice debutar” o “A Andino uno le ha dado la oportunidad” fueron algunas de las frases que soltó durante la semana Héctor Vargas por lo que Vázquez argumentó que no se debe hablar en primera persona pues eso solo demuestra una cosa.



“Juega Motagua contra Marathón, cuando uno habla de uno mismo que tiene el ego por las nubes hay algún problema, se lleva por delante a toda la institución, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan con uno entonces es feo hablar de uno mismo, mejor que hablen los demás”.



-¿No te asusta la estadística que ha resaltado en la semana Héctor Vargas a favor de él?- Se le preguntó al DT azul y este contestó: “Es lo que te digo cuando tenes el ego tan alto solo hablás de vos mismo pareciera que la institución está por detrás, yo respeto mucho a mis jugadores y a los dirigentes, sin ellos uno no gana nada, terminan siendo los principales”.



Otra de las cosas que Vargas dijo durante la semana es que Motagua ha sido de los equipos que mejor ha fichado en los últimos años, Diego mencionó: “Lo que pasa es que se hicieron con nosotros, hace cuatro años que están. Hay jugadores que vinieron la mayoría de equipos chicos y cuando vinieron a este equipo crecieron de la mano de todos nosotros, yo no hablo en primera persona de mí mismo, se ve muy feo, tengo que resaltar a los demás”.



Y finalizó diciendo: “Nosotros hacemos un trabajo acá que es mejorar en el juego, a mí no me pagan por hablar o hablar de mí mismo o sacar estadísticas, luego dicen que los argentinos somos agrandados y que nos suicidamos lanzándonos de nuestro propio ego, hay un ejemplo claro y ahora entiendo, cuando uno habla de uno mí mismo hay un problema”.