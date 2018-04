Benevento, parada de la Juventus antes de intentar la gesta ante el Real Madrid

Roma, Italia

Antes de intentar la remontada frente al Real Madrid, la Juventus pasará por el estadio del Benevento. Entre la ida (derrota 3-0) y la vuelta de los cuartos de Champions, el líder italiano debe asegurar sus asuntos domésticos ante el colista, para conservar su ventaja de 4 puntos sobre el Nápoles (2º).



"Se parece al partido contra el Spal", señaló el centrocampista bosnio Miralem Pjanic, que no olvida el empate sin goles concedido a mediados de marzo frente a otro equipo que viene de la segunda división y que puso fin a una serie de 12 triunfos consecutivos.



Pero tras un aterrizaje catastrófico en la élite, el Benevento viene de ganar el miércoles al Hellas Verona por 3-0.



Además la Juventus tendrá un ojo puesto en el duelo del miércoles en el Santiago Bernabéu, donde buscará una gesta histórica. "El que piense que está acabado no es uno de los nuestros", señaló el centrocampista Claudio Marchisio, uno de los patrones del vestuario.



El Nápoles, por su parte, juega el domingo ante el Chievo Verona (14º). No puede permitirse más pasos en falso, tras empatar la semana pasada 1-1 ante el Sassuolo (15º) si quiere seguir soñando con el Scudetto.



Algunos titulares del equipo dirigido por Maurizio Sarri llegan muy cansados al trampo final, como el defensa central senegalés Kalidou Koulibaly, el centrocampista Jorginho o el delantero belga Dries Mertens.



El Nápoles aspira a llegar con opciones reales el 22 de abril a la 34ª jornada, cuando desafiará de tú a tú a la Juventus.



En la recta final de la liga italiana también se juegan las otras dos plazas que conducen a la Champions (3º y 4º), con tres equipos en tres puntos; Roma (3º), Inter (4º) y Lazio (5º).



La Roma, que viene de perder 4-1 ante el Barcelona en la ida de los cuartos de Champions, juega el domingo en el Estadio Olímpico con la Fiorentina (9º).



El Inter viajará a Turín para jugar ante el Torino (10º), cuyo delantero centro Andrea Belotti viene de marcar un triplete el martes ante el Cagliari.



Finalmente el Lazio jugará ante el Udinese, que ha caído hasta la 13ª posición debido a sus siete derrotas consecutivas.