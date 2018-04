Prisión preventiva para Carlos Alvarenga, alias "Susano", por el asesinato de Carlos Collier

Tegucigalpa, Honduras

Prisión preventiva dictaron este viernes a Carlos Alfredo Alvarenga Romero, alias "Susano", por el delito de homicidio contra Carlos Emilio Collier Núñez, estudiante asesinado en la colonia Loarque de la capital, el pasado 11 de octubre de 2017.

Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán revocó las medidas sustitutivas para "Susano", quien se defendía en libertad, y le dictó auto de formal procesamiento por el delito de homicidio y no por encubrimiento, como fue señalado al principio.

La prisión preventiva se aplica al acusado de un delito mientas se desarrolla la investigación o juicio. Las razones para dictar esta figura se vinculan al peligro de fuga, el riesgo sobre la investigación y el alto indicio de culpabilidad.

Los recursos de apelación interpuestos por las defensas de James O´Connor Marquez, José Carlos Zamora, Elías Chaín Alvarado y Olga Marina López Ferrufino, los otros cuatro jóvenes vinculados al caso, fueron declarados "No Ha Lugar" y se les dictó auto de formal procesamiento. A todos se les señala por el delito de cómplices de homicidio contra Carlos Collier.

Tras análisis de argumentos y pruebas presentadas por el ente acusador y la acusación privada, la Corte de Apelaciones considera a Alvarenga Romero como autor del delito de homicidio de Carlos Collier y cómplices el resto de amigos involucrados en el fatídico hecho.

Así fue el testimonio de "Susano"

Carlos Alvarenga, “Susano”, brindó su testimonio ante un agente de la DPI. Reveló que Collier dijo que el arma estaba mala y que él la escondió tras el hecho.

“Carlos Collier se bajó del carro para ir a su casa, tardó aproximadamente tres minutos en salir de su casa y antes de llegar a la casa de Elías sacó la pistola y dijo ‘esta mierda está mala’, solo le jaló el gatillo y se vinieron tres disparos, al ver que mi amigo se había disparado él mismo, agarré la pistola y la fui a esconder a un lugar que se llama Alcohólicos Anónimos, a la par de una caseta del lugar”, aseguró.



“En ese momento escarbé un agujero y metí la pistola, luego que terminé de enterrar la pistola regresé, pero observé que el vehículo no se encontraba en el lugar en que yo me bajé”, dijo Alvarenga.



“Como a eso de la 1:00 de la madrugada me fui a mi casa de habitación, la cual queda ubicada en la colonia Loarque”, concluyó.

Alvarenga Romero había sido detenido en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, una ocasión cada año por el delito de escándalo en vía pública.