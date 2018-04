Diego Vazquez: “No te dan ni una copa de moral por quedar campeón de las vueltas”

Fredy Posadas

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vazquez con sutileza manda sus dardos disfrazados de caramelos.

La Barbie prepara un nuevo enfrentamiento contra Héctor Vargas, el DT que disfruta los duelos contra Motagua.

“Va a ser un juego difícil y esperamos poder ganarlo” abrió Vazquez, quien le ha ganado el pulso a los diferentes entrenadores de Marathón que han pasado últimamente. Uno de los triunfos más importantes de Motagua se dio en el repechaje de 2016. “Fue un partido espectacular el que le hicimos en San Pedro Sula, lo ganamos 2-1 en el Morazán. Teníamos ventaja deportiva y por eso pasamos a la semi”.

Además, el Azul le arrancó la Supercopa 2017 al Marathón en San Pedro Sula. “Ese es el recuerdo más importante que tengo contra ellos. Si vos ves a la Supercopa argentina se le da mucha trascendencia. Para nosotros fue muy importante”.

Marathón ha tenido dos campañas espectaculares en esta temporada porque ha estado punteando en la Liga.

“¿Espectaculares? Pues lo de nosotros es súper espectacular. Llegamos a la final, estuvimos muy cerca de ganarla. Quedar primero y luego ser eliminado en la semifinal es terrible. Prefiero ser quinto y salir campeón”, punzó.

El ego por las nubes...

Vazquez trató de no polemizar disparando contra Héctor Vargas así que disfrazó sus dardos contra el DT del Monstruo. “Yo no opino del otro equipo. No es mi tarea opinar del rival como hacen otros. Me parece que cuando hablás mucho del rival o de vos mismo está mal porque tenés el ego por las nubes. Hay algunos que se autopromocionan. No doy nombres, solo lo digo. Por eso dicen que los argentinos para suicidarse se lanzan desde su ego”.

El León de Formosa reconoció que él ha quedado seis veces campeón de las vueltas. Diego respondió a eso: “No te dan nada por quedar campeón de las vueltas, ni una copa de moral. No es que lo despreciamos, pero salimos muchas veces campeones y llegamos a la final sin ser primeros”.

Una vez casi se agarran

En un clásico capitalino, Héctor Vargas y Diego Vazquez hasta se dieron unas manotadas porque ambos se calentaron demasiado y terminaron expulsados.

“Vos lo dijiste, fue contra Olimpia, era diferente. El clásico de Motagua es contra Olimpia, ese juego lo ganamos si te referís a ese episodio. Los últimos torneos contra él los ganamos. Me parece que él solo habla de él mismo y de lo bueno, ni siquiera salió bicampeón con Olimpia”.

Otro que opinó sobre Motagua fue el delantero colombiano Yustin Arboleda, quien reconoció que el Azul es el que mejor juega en el torneo.

“No he visto las declaraciones de Arboleda solo superficialmente. Últimamente lo dijeron los medios y perdimos los últimos dos encuentros, entonces no es algo que nos detengamos a pensar”, admitió el argentino.

Consejo para RC9

Rubilio Castillo se nota presionado por romper el récord de máximo goleador, pero mañana se enfrenta al equipo al que más goles le hace. Castillo le ha marcado 15 goles al Monstruo con la camisa de Motagua.

“Yo quiero que Rubilio juegue para el equipo y si no se le dan los goles que ayude a marcar. No solo le pido goles, quiero que colabore y él lo sabe. Debe olvidarse de su ego y su récord y en la medida que lo haga los goles llegarán solos”, le aconsejó Diego.

La Barbie le dice a sus jugadores que lo den todo en el campo y le aclara a la afición que ganar o perder no le garantiza ganar las vueltas.

“El juego nos puede dejar definitivamente en el primer lugar o nos deja con dudas esperando los últimos dos encuentros. Hoy estamos primero y muchos se olvidan de eso. El partido contra Marathón es trascendental, no vital”.