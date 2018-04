Presidente Enrique Peña Nieto le pide a Donald Trump sacarse frustración con sus políticos

Ciudad de México, México

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió este jueves a la nueva escalada de tensiones sobre migración y seguridad fronteriza con la administración de Donald Trump.

En el mensaje de Peña Nieto, difundido en redes sociales, instó a Trump a no descargar sobre los mexicanos su frustración por asuntos relativos a la política interna estadounidense.



"Se trata de una relación intensa y dinámica (con Estados Unidos), que presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países", dijo.



"Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones", agregó.



Trump anunció este jueves que movilizará entre 2,000 y 4,000 integrantes de la Guardia Nacional a la frontera con México para frenar la entrada de inmigrantes ilegales, luego de una escalada de enfurecidos mensajes en los que acusó al país latinoamericano de no tomar medidas para frenar el flujo de indocumentados.



Además, amenazó con retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -un acuerdo lapidado por Trump pero que es clave para la economía mexicana-, si el gobierno de Peña Nieto no detiene a los migrantes.



"Propaganda" de Trump

Los más recientes ataques de Trump fueron detonados por noticias de que una caravana de migrantes centroamericanos, conocida como el "Vicacrucis migrante", viajaba a través de México con destino a la frontera binacional.



La caravana, integrada por poco más de 1,000 hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, empezó a dispersarse este jueves, luego de que sus organizadores dijeron que abandonaron su objetivo de llegar a la frontera y que culminarían su protesta con una manifestación en la capital mexicana.