Ernesto Valverde advierte del peligro de la Roma: "No lo tendremos fácil"  

Pese a que muchos dan como gran favorito al Barcelona en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra la Roma, el técnico azulgrana Ernesto Valverde advirtió en la previa del duelo de ida que el equipo italiano "es un gran equipo": "No lo tendremos fácil".



En conferencia de prensa, Valverde aseguró que "no es ninguna sorpresa que la Roma esté en cuartos".



"Es un gran equipo, que juega bien en ataque y en defensa. No lo tendremos fácil", advirtió el técnico, alertando del peligro de la Roma en las jugadas de "estrategia".



"La Roma tiene jugadores muy peligrosos, potentes por arriba, y tenemos que defendernos bien y defender nuestras posibilidades de estrategia. Son 180 minutos, mañana son los primeros 90 y todo está en el aire", insistió el entrenador.



Uno de los temas de actualidad en Barcelona es la renovación del defensa francés Samuel Umtiti, uno de los pilares del equipo y que ya ha despertado el interés de varios equipos europeos, sobre todo porque su cláusula de rescisión (60 millones de euros) parece asequible en un mercado como el actual.



Las recientes declaraciones del jugador a medios de su país, en las que no dejó clara su voluntad de seguir o no en Barcelona, han disparado las alarmas en el club azulgrana.



"Sé que Umtiti está muy contento aquí y que nosotros estamos muy contentos con él, por lo que esperamos, y creo que él también, que todo llegue a buen puerto en la negociación y pueda continuar con nosotros muchos años", dijo Valverde.



Junto al técnico compareció en conferencia de prensa el defensa Jordi Alba, que destacó que el Barcelona se encuentra en mejor momento que hace un año, cuando fue eliminado en esta instancia por la Juventus.



"Las sensaciones son mejores incluso que las del año pasado porque estamos en la final de Copa, la distancia en la Liga es muy buena y en la Champions hay que esperar a ver cómo se resuelve esta ida, que será muy difícil, pero las sensaciones del equipo por dentro son muy positivas".



Un optimismo que da también el hecho de contar con Lionel Messi en sus filas: "Nos da mucha tranquilidad contar con Messi. Él nos hace mucho mejor a todos", admitió Alba.



