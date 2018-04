Héctor Vargas: "Motagua es un buen equipo y lo ha demostrado"  

Tegucigalpa, Honduras

Con la confianza de obtener la victoria el sábado en el clásicos de las Emes, el entrenador Marathón, Héctor Vargas, palpita el enfrentamiento frente al Motagua en el estadio Yankel Rosenthal. El enfrentamiento tiene la pelea entre ambos clubes por el liderato del torneo Clausura.





En el transcurso de la semana el mediocampista del Motagua Héctor Castellanos comentó que "Héctor Vargas tira mucho y manda a que lo golpeen a uno" y el estratega argentino recibió la notificación que el contención habló con el asistente técnico verdolaga Jorge Pineda y le aclaró el tema.



¿Listo para lo que se viene en este clásico contra Motagua?

Sí, preparándolo, es una semanita larga, más larga de lo normal por el tema Semana Santa. Con la expectativa de un buen partido. Lo hacemos de local, con una espinita porque fue el único equipo que nos pudo ganar aquí el torneo pasado. Vamos con toda la alegría de un lugar de privilegio como el que tenemos, vamos a tratar de sacar los tres puntos.



Por las derrotas que trae Motagua ¿llevan la ventaja?

Motagua es un buen equipo y lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, no quiero decir mucho de la rachas. Será un partido muy complicado, cuando perdimos frente a Juticalpa le comentaba al profesor (Luis) Ayala que 'vamos por el segundo lugar' porque Motagua estaba arriba y era el candidato a quedarse con el primer lugar. Ahora tenemos esa oportunidad, nos acercamos, estamos con los mismos puntos. Vamos a ver si lo podemos aprovechar.



¿Este es el partido más atractivo de la jornada porque está en juego el liderato?

Claro, somos los punteros. No esperábamos a falta de tres fechas pelear por un primer lugar contra Motagua. Que perdieran tres partidos de los últimos cuatro eso los puso a nuestro alcance. Realmente que hay que hacer todo el esfuerzo posible y que no nos pase lo de la otra vez, estábamos ganando y lo perdimos en 11 minutos.



¿Ganando este partido aseguran el primer lugar de las vueltas?

Yo creo que es un buen paso. Es más importante porque cerramos en casa frente al Honduras Progreso, sin ser definitivo la diferencia de tres puntos que le podemos sacar a Motagua lo considero un buen paso para también agarrar confianza.



¿Es el partido más fuerte en el cierre?

Sí, claro. Es el más fuerte. Si vamos al lugar en que estamos, nos vamos a los puntos, los antecedentes, nos toca contra un rival que desde hace varios años viene con esas posibilidades. En el caso de Diego (Vázquez) es la oportunidad de lograr un primer lugar en los nueve campeonatos que tiene con Motagua, creo que hará todo lo posible para llevarse el triunfo acá.







Usted ha ganado el primer lugar de las vueltas y no ha podido...

Seis gané y tres campeonatos.



¿De los útimos torneos?

De los últimos tres, sumame los primeros tres, hemos ganado de seis en tres ocasiones, es 50%. Debo ser el técnico que más primeros lugares tiene. Siempre repito lo mismo, no es un lugar que te dice que ya ganaste el campeonato, pero te da el privilegio de cerrar la final o hay un rival que te complica. Siempre es un privilegio terminar en primer lugar.



¿Qué tan determinante es ser primero?

No es tan determinante, es un lugar de privilegio para saber donde estás parado. Hay que saber cómo llegar, con los últimos cartuchos, jugadores lesionados, otros suspendidos y a lo mejor no es tan ventajoso. A mí déjame cerrar en casa, el torneo pasado fue por un problema de país, complicado...





¿Escuchamos a Jorge Pineda decir que Héctor Castellanos lo llamó?

Habló con Jorge por su declaración, será criterio a lo que él dice. Yo no hablé con él, no tengo contacto con la Perra.





Hay señalamiento que dice que manda a golpear a los jugadores.

A (Héctor) Castellanos yo lo hice debutar, es un buen muchacho y le enseñé muchas cosas. Realmente es bueno que sean competitivos. Que cambien las cosas con respecto a lo que él dice pasa a segundo plano. A él, Wilmer Crisanto, Ninrod Medina, que cuando yo llegué se iba a retirar en Victoria y le dije que lo pensara, a (Erick) Andino, uno les ha dado la oportunidad, que comenten cosas y que traten de la mejor manera ganar el partido, todo vale en el sentido de tratar de incitar al rival de buscar una alternativa de compromiso al partido. Lo de Castellanos está bien aprendido, me tocó hacerlo debutar, lo ayudé como a muchos, a Félix Crisanto, me parece que fue una buena actitud de su parte.



¿Habrá variables en Marathón con respecto a los otros partidos?

Nosotros no tratamos de variar mucho, llevamos 30 goles en 15 partidos es promedio de dos goles por jueego. Somos los más goleadores, siempre llevamos la propuesta de mirar el marco del rival, siempre hay que corregir en la defensiva.

Tenemos alternativas, tomaré las palabras de Guardiola, que dice que todo gran equipo tiene que ver con el banco de suplentes, integrado por buenos jugadores y buenas personas. Nosotros tenemos esa forturna de los jugadores que van al banco apoyan a los que juegan, quien entra aporta, eso nos sostiene



¿Duelo atractivo en el banquillo por entrenadores que apuestan al buen fútbol?

Sí, habrá que ver cómo se presenta el partido, el calor de esa hora, esperamos imprimir nuestro sello en la cancha.



¿Motagua vendrá precavido por sus últimas dos derrotas?

Motagua tiene jugadores, es un club que ha comprado bien, Vega, Rubilio, Erick Andino, Eddie Hernández, a los goleadores.



¿Espera un buen arbitraje en un partido decisivo?

El otro día se lo dije a Raúl Castro, que vamos a poner todo de nuestra parte. Porque realmente se han equivocado y a veces uno se equivoca en incistir tanto en sus decisiones. Voy a tratar de no ser exigente con el tema, ante Real Sociedad no reclamé nada. Aquí tenemos que crecer todos, que en la próxima convocatoria al Mundial de Catar que estén árbitros y líneas de la Liga Nacional.



¿Este partido es un buen termómetro para la segunda parte de la liguilla?

Claro, cerrar en el nivel que es ganarle a un equipo que pelea por el título es buen termómetro para ver en que lugar está parado.