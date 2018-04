Donald Trump lanza venenoso tuit contra Honduras

Washington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump puso a Honduras como referencia para pedirle al Congreso de Estados Unidos endurecer las políticas migratorias en su país.

“Honduras, México y muchos otros países que Estados Unidos es muy generoso también, envían a muchas de sus personas a nuestro país a través de nuestras débiles políticas migratorias”, escribió Trump.

Según el mandatario estadounidense, “las caravanas (de migrantes) se dirigen aquí. Debe aprobar leyes duras y construir el muro. ¡los demócratas permiten fronteras abiertas, drogas y delincuencia!”.

Por segundo día consecutivo, el mandatario estadounidense recurrió a la red Twitter para criticar a países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala, además a la caravana denominada "Viacrucis Migrante 2018".

La irritación del presidente estadounidense sobre la inmigración se concentraba en la caravana integrada por unos 1.500 migrantes centroamericanos, que salió el 26 de marzo de la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, hacia la frontera con Estados Unidos.

La marcha lleva el lema "Todos Somos Americanos de Nacimiento", y con esa caravana mujeres, hombres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras buscan exhibir el calvario que sufren en su paso por México hacia Estados Unidos.

Este lunes, el magnate apuntó que en México "las leyes fronterizas funcionan", y por ello las autoridades de ese país "no deben permitir que esas personas ingresen a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas".

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime!