La advertencia de La Perra Castellanos:"Que se cuiden ellos de nosotros" 

Tegucigalpa, Honduras

Héctor Castellanos se perdió el choque contra Platense por precaución, pero ante Marathón llegará con las revoluciones a mil.

La Perra reconoce que van a jugar en San Pedro Sula una final adelantada.



"El partido pasado no lo jugamos por precaución. No estaba listo para jugar dos partidos de tanta exigencia de forma consecutiva. Tenía molestias después del clásico, pero ya estamos bien. Voy a prepararme con todo para el próximo encuentro", dijo el teleño.



Los dioses del fútbol como dice Diego Vázquez mantienen a Motagua en el primer lugar del Clausura pese a que han perdido dos veces en sus últimos encuentros contra Olimpia y Platense. Castellanos se siente afortunado.



"Sí, gracias a Dios seguimos ahí en el primer lugar. Se nos viene el partido más bravo de la segunda vuelta y tenemos que ir allá a San Pedro Sula y no cometer errores. Es una final adelantada. Marathón es el rival a vencer y va a estar difícil. Recuerdo que en los últimos partidos que hemos ido allá hemos salido victoriosos", dijo.

Lea ademas: "Toca pagar ese castigo", lamenta Mayorquín



Algo que pocos saben es que La Perrita debutó bajo el mando de Héctor Castellanos, entrenador que ahora dirige al Marathón y lo tiene punteando al Monstruo en los últimos dos torneos.



"Sí, vamos contra el profe. últimamente ha habido algunos rocecitos, pero nos llevamos bien. Son calenturas del partido, él tira y yo no me quedo callado. Lo respeto mucho porque él me hizo debutar en primera con el Victoria".



Castellanos, el 16 de los Azules, sabe que Vargas manda a ciertos futbolistas a entrarle con todo a los Azules para despojarlos de la pelota. Los enfrentamientos entre Verdes y Azules son de mucha fricción.



"Sí, yo lo conozco a Héctor Vargas, tira mucho y manda a algunos a que lo golpeen a uno, pero son cosas de fútbol, estamos tranquilos, ya sabemos cómo es él y es una gran persona, lo respetamos mucho".



Un colega le preguntó a Castellanos si cuando estuvo bajo el mando de Vargas en La Jaiba Brava, recibió instrucciones de golpear a algún contrario. "A mí siempre me ha tocado hacer el trabajo sucio, toca meterle con todo y a veces hasta provocar, pero yo voy sin mala intención".



Continuando con el duelo ante Vargas, quien prepara sus mejores partidos cuando le toca medir fuerzas ante el Ciclón, La Perra resaltó que no solo El León disfruta chocar contra las águilas.



"Todos disfrutan enfrentar a Motagua y ojalá que ganemos el sábado ya que somos el rival a vencer".



Para Castellanos no hay que preocuparse tanto por las armas del enemigo. "Creo que nosotros tenemos a los jugadores más agresivos en el medio, pero no me refiero a malintencionados. Nosotros peleamos cada balón así que se cuiden ellos de nosotros".