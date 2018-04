Estados Unidos solicitará el historial de redes sociales a solicitantes de visa

Washington, Estados Unidos

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez establece normas más estrictas para impedir el ingreso de inmigrantes al país norteamericano.

Aproximadamente en 60 días entrarán en vigor drásticas exigencias para obtener la visa DS-260 ((Immigrant Visa and Alien Registration Form) y la DS-160 (Application for Nonimmigrant Visa), según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Aquellos que planeen viajar al país liderado por el magnate deberán incluir en la solicitud de visa sus identidades en redes sociales, así como teléfonos e correos electrónicos usados anteriormente.

La medida podría abarcar a unos 10 millones de personas por año y los solicitantes de visa -ya sea para turismo o posible inmigración- deberán tener una lista de redes sociales utilizadas.



Los solicitantes deberá decir cuál o cuáles usan e indicar "cómo se identificaron en esas plataformas en los cinco años anteriores a la solicitud" de visa.



"Otras preguntas piden los números telefónicos, direcciones de correo electrónico o viajes internacionales de los cinco años precedentes", dice el aviso publicado en el Federal Register.



Cuando esas reglas fueron sugeridas el año pasado como parte de lo que el presidente Donald Trump denomina un "extremado veto" de posibles visitantes, diversos voces se alzaron en defensa de la privacidad.



Sin embargo, funcionarios alegaron que eso permite identificar potenciales extremistas. Pusieron como ejemplo que uno de los autores de un ataque en San Bernardino en 2015 tenía visa pese a que abogaba por la "yihad" en las redes sociales.



En el último año fiscal 559,536 personas pidieron visas de inmigrante y 9,681,913 gestionaron diversos tipos de visas para visitantes.



Las medidas anunciadas no se aplicarán para diplomáticos ni funcionarios oficiales.



Tras este anuncio se abre un período de 60 días en el cual organismos interesados y miembros de la sociedad pueden hacer llegar comentarios sobre el cambio de reglas que se espera sean aprobadas el 29 de mayo.