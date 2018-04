Mateo Yibrín: “El rival a vencer es Motagua”

Erlin Varela

San Pedro Sula, Honduras

Por más que ya no tenga puesto el traje de presidente en funciones, su sangre sigue siendo tan aurinegra como siempre y ahora desde la trinchera del aficionado empuja al campeón para que vaya por su segundo título al hilo.

“Les digo a los Aurinegros de corazón que vamos a estar siempre en el palco o en las gradas apoyando al equipo y que vamos por el bicampeonato con todo”. Habiendo sido uno de los jerarcas de la Realeza por 14 años, Mateo Yibrín es una voz muy tomada en cuenta y su palabra causa eco entre la feligresía catedrática. “Es muy probable otra final Motagua-España, pero primero hay que llegar a las semifinales”.

El presidente vitalicio de la Máquina hace un receso en sus vacaciones de verano para hablar -vía WhatsApp con Zona- del universo del fútbol y, sobre todo, de su empedernido amor: Real España.

Mateo, mucho gusto. ¿Qué tal esta nueva etapa un poco desligado del España?

Pues en cuanto al fútbol se refiere con menos estrés y menos presión, porque no es lo mismo estar de lejos que estar en el día a día de un club de fútbol en Honduras. Es una gran diferencia.

Honestamente, ¿creyó que serían campeones tras aquella pésima racha?

No, para nada. ¿Quién iba a creer? Cuando salió Ramón Maradiaga y entró este señor (Martín el Tato García) pensábamos que más bien ya se estaba planificando para el siguiente torneo, pero fue una sorpresa agradable.

Bueno, en este torneo han tenido muchos altibajos, ¿cómo ve este presente?

Me parece que el entrenador ha llegado en buen momento, ha sido un acierto de la dirigencia porque el equipo ganó un título con un técnico en menos de 15 partidos.

Es un mérito enorme. Cada vez que el España es campeón, en el siguiente torneo se relaja, pero este técnico ha logrado estabilizar un poco esa situación y estamos aruñando el cuarto y tercero.

¿Qué tiene el Tato que no tenían otros técnicos?

La diferencia es que en él veo algo raro en el sentido positivo. En los 12 años que estuve de presidente nunca tuve un entrenador que viviera en la sede y, por lo que me han dicho, el hombre pasa el día entero en la sede: estudiando, analizando videos, mirando cada detalle y entrenando con Primera y Reservas. Se está ganando su dinero trabajando 10 horas al día.

¿Los anteriores entrenadores no lo hacían?

Normalmente los técnicos que llegan a Real España solo se dedican dos horas a entrenar a Primera y el resto del día nunca se sabe qué hacen, pero este hombre es dedicado y agarró rápido la idiosincrasia del hondureño.

¿O sea que allí radica el éxito del Tato?

Sí, este señor es más dedicado que los anteriores entrenadores. Muchos de los técnicos llegaban a la sede y lo primero que hacían al terminar el entrenamiento era salir corriendo... ja, ja, ja... a saber para dónde.

¿Le mira chapa de bicampeón al Búho?

El equipo se ha visto bien en los últimos cuatro partidos y como me dicen los entrenadores: “No es cómo se comienza sino cómo se termina”. El España terminó bien el Apertura y como que va a terminar bien este campeonato, así que si llegamos a las semifinales vamos a soñar con el bicampeonato.

¿Cuál cree que es el rival a vencer, Mateo?

Definitivamente el club más estable de la Liga en los últimos años es Motagua y es el equipo a vencer. Motagua tiene el mejor fútbol de la Liga, aunque no se pueden descartar a Olimpia y Marathón, pero de los cuatro grandes el más fuerte es el Motagua.

Pero hombre por hombre, ¿cuál es el mejor equipo y en qué nivel está el Búho?

Hombre por hombre estamos a la par de Motagua. Quizá ellos son un poco más fuertes por las bandas, pero en lo demás estamos bien parejos.

Hablando de rivales, ¿cree que la llegada de Nahún Espinoza hace más fuerte a Olimpia?

Nahún y Juan Carlos Espinoza son casi de la familia Ferrari y conocen bien al Olimpia. Son de los técnicos que mejor leen el juego durante el partido, pero lo que vamos a mirar de Olimpia es lo del clásico ante Motagua: ganar apretado, con un gol y sin un juego muy vistoso; y lo otro es que con Nahún, por lo que siempre dice en la televisión, prácticamente los jóvenes en Olimpia se quedaron sin oportunidad, entonces va a ser un equipo de veteranos. Pero siempre que Olimpia gana un título está Juan Carlos Espinoza de asistente, o sea que es un gran activo.

¿Por qué cree que Olimpia ha dado tumbos en los últimos torneos?

No conozco las interioridades, pero por lo que uno lee en los periódicos, según Héctor Vargas, el problema es Osman Madrid.

A propósito de Vargas, ¿es más peligroso Marathón con él en el banquillo?

Mire, Vargas es un técnico muy exitoso y debe ser un ejemplo para los demás entrenadores nacionales y extranjeros de la Liga. Marathón se caracteriza por hacer muy pocos días de pretemporada por razones económicas y aún así mire a dónde tiene al equipo. Marathón no le ha dado fichajes a Vargas y el club ha sido consistente.

Percibo que Vargas es un técnico de su agrado...

Elías Burbara no me va a dejar mentir que en el torneo pasado, con la salida del Primitivo Maradiaga, le dije: “Mirá, amarrá a Vargas de una vez para enero y no te compliqués”, pero se la jugaron con el Tato y les salió bien la jugada.

En el clásico capitalino solo se jugaron 47 minutos. ¿Qué opinión le merece?

Los jugadores y los técnicos de la Liga están estafando a la afición y deben entender eso porque eso no puede seguir ocurriendo; ese es un problema de entrenadores, dirigentes y futbolistas.

Todos debemos entender que estamos estafando a la afición y tenemos que empezar a cambiar eso para que realmente le demos buen fútbol a la gente que paga.

Cambiando la Liga por la H: ¿Hay un retroceso al no haber ido al Mundial 2018?

El retroceso no es porque no fuimos al Mundial, el retroceso fue porque no me hicieron caso hace cuatro años cuando dije: “Olvidémonos de Rusia y hagamos un proceso de alto nivel para Qatar”. Quizá tuviéramos una Selección más fuerte y hubiéramos gastado la mitad de la plata que gastamos para fracasar.

Ojalá aprendamos y empecemos un proceso pensando en Qatar 2022, pero con jóvenes. Y si vamos, bueno, pero si no, también, porque vamos a preparar el futuro. Creo que fue justa la eliminación.

¿Votaría por un nacional o un extranjero para dirigir a la Bicolor?

No hay que inventar la pólvora y de momento el técnico que mejor nos ha demostrado en cuanto a trabajar con las uñas y arriesgar con jóvenes es Vargas. Hay que darle la oportunidad a Vargas. Es que al traer gente de afuera hay que gastar una fortuna y no tenemos dinero ni para arreglar las canchas. ¡Qué vamos a estar pensando en un técnico extranjero, como lo que gastábamos en Pinto!

Mateo, sinceramente, ¿no le pica el gusano por ser presidente de la Fenafuth?

A mí me gustaría dirigir el fútbol, pero no la Federación... ja, ja, ja, son cosas diferentes. La Fenafuth es un animal político y las decisiones no se toman solo en bien del fútbol. Me gustaría algún día dirigir el fútbol y el deporte, pero no la institución política que es la Federación.

¿Acaso siente que tendría que obedecer directrices?

Yo no le obedecería a nadie, pero tendría muchos enemigos gratuitos y tener que lidiar con eso, no. No es el momento de llegar, pero es probable que me postule en unos 20 años.