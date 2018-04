Trump declara muerto acuerdo sobre DACA y pide "duras" leyes migratorias

Florida, Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que un acuerdo para ayudar a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers “Ya no es más” y amenazó con salirse de un tratado de libre comercio con México a menos que ese país haga más para impedir que personas crucen la frontera hacia Estados Unidos. Dijo que muchas personas vienen para aprovecharse de protecciones otorgadas a ciertos inmigrantes.



"¡NO MÁS ACUERDO DE DACA!”, dijo Trump en Twitter una hora después de arranca el día deseando felices pascuas a sus partidarios.



Dijo que México debe “frenar el flujo de drogas y persona o yo voy a frenar su flujo de dinero, el TLC. ¡NECESITAMOS EL MURO!”. Canadá y México están renegociando el Tratado de Libre Comercio a insistencia de Trump.



"México tiene que ayudarnos en la frontera”, les dijo Trump a reporteros antes de participar en servicios pascuales en una iglesia episcopal cerca de su casa en Palm Beach, Florida. “Todas las personas están viviendo porque quieren aprovecharse de DACA”.



El entonces presidente Barack Obama creó el programa DACA para proteger de deportación a centenares de miles de jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente de niños al país. Trump puso fin al programa el año pasado, pero le dio al Cogreso seis meses para aprobar una ley que lo adoptase. Pero el acuerdo no ha sido conseguido.

No estaba claro inmediatamente a qué se refería Trump cuando dijo que personas vienen al país a tomar ventaja del programa, que dio a los inmigrantes permisos de trabajo.



El gobierno no está emitiendo nuevos permisos, aunque los ya existentes pueden ser renovados. Cualquiera que quisiese participar tenía un período fijo para registrarse, y el programa no está abierto más para nuevos ingresos. Los acuerdos propuestos por los legisladores para DACA tampoco estaban abiertos a nuevos participantes.



Trump no explicó su lógica cuando le preguntaron los reporteros a su ingreso a la Iglesia Bethesda-by-the-Sea con su esposa, Melania, y su hija Tiffany. La Casa Blanca tampoco respondió a un pedido de aclaración.



Trump culpó de nuevo a los demócratas por la incapacidad de conseguir un acuerdo para los Dreamers.



"Ellos tuvieron una gran oportunidad. Los demócratas la desperdiciaron. Tuvieron una gran oportunidad, pero tendremos que examinarlo”, dijo. “México tiene que ayudarnos en la frontera. Ellos vienen a través de México, los están enviando a Estados Unidos. No puede pasar así”, dijo.