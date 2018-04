Abren las urnas en Costa Rica donde se escoge presidente entre un predicador evangélico y un exministro

San José, Costa Rica

Unos 3,3 millones de costarricenses están convocados a las urnas este domingo para elegir al presidente que los gobernará los próximos cuatro años, en un balotaje que enfrenta al predicador evangélico Fabricio Alvarado y el exministro oficialista Carlos Alvarado.



Las urnas en los 6.600 centros de votación, casi todos ubicados en escuelas y colegios, estarán abiertas por 12 horas, estas abrieron en punto de 6:00 de la mañana.



Costarricenses en el exterior comenzaron a votar horas antes en los 52 consulados habilitados para recibir sufragios, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.



La votación presenta dos opciones contrapuestas, una de ellas basada en el conservadurismo religioso, opuesto al matrimonio homosexual, impulsada por Fabricio Alvarado, un exdiputado y periodista de 43 años.



Su contrincante, Carlos Alvarado, un exministro de Desarrollo Social de 38 años, periodista y politólogo, pregona en tanto una agenda que incluye el apoyo al matrimonio homosexual y a un estado laico.



Los candidatos no son familia, pese a compartir el mismo apellido.



El aspirante evangélico es postulado por el conservador Restauración Nacional, un partido pequeño nacido de las iglesias neopentecostales, que en los tres últimos períodos ha tenido un solo diputado. Para la próxima legislatura obtuvo 14 escaños.



Carlos Alvarado es postulado por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda), fundado en 2000 con un discurso de rechazo a la corrupción, aunque su campaña se ha visto golpeada por un caso de tráfico de influencias.



- "Ninguno de los dos" -

Con esas dos opciones en la mesa, muchos costarricenses han decidido su voto en términos negativos, escogiendo al candidato por el cual nunca votarían.



Fue el caso del economista Eli Feinzaig, presidente del minoritario Partido Liberal Progresista.



"Ninguno de los dos candidatos hizo lo suficiente para motivarme a darle mi adhesión. Pero, en definitiva, uno de ellos hizo lo necesario para merecer mi repudio claro e inequívoco a su discurso y sus propuestas", escribió Feinzaig en sus redes sociales, al anunciar su voto por Carlos Alvarado.



La ambivalencia parece haber permeado a la población en general, dividida a partes iguales entre los dos aspirantes, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.



El sondeo, divulgado el 23 de marzo, apuntó un empate técnico con 43% de apoyo para Fabricio Alvarado y 42% para Carlos Alvarado, y 15% de indecisos. El margen de error de la consulta es de 2,8 puntos.



- "Cierre de fotografía" -

"La población todavía no tiene claro cuál modelo de desarrollo quiere", comentó a la AFP el politólogo Gustavo Araya, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).



"Este es un cierre de fotografía, no está claro a nivel estadístico quién sería el ganador entre estas propuestas antagónicas", acotó Araya.



Aún así, viernes y sábado colapsaron las principales rutas hacia el centro del país desde las playas del Pacífico y el Caribe, una señal de que las personas que viajaron por el feriado de Semana Santa regresaban a sus casas para votar el domingo.



"Ha estado tan difícil la votación, las dos personas que quedaron no son de mi agrado. No sé si voy a votar, sinceramente estoy indecisa", comentó sin embargo a AFP Ligia Vargas, una vendedora de frutas y jugos en el Parque Metropolitano La Sabana, en la capital.



En la primera ronda electoral, el 4 de febrero, Fabricio Alvarado fue el candidato más votado con 24,9% de los sufragios, y Carlos Alvarado consiguió 21,6%. La ley electoral de Costa Rica requiere un mínimo de 40% de los votos para ganar en la primera ronda.

