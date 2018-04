Lea esta semana en la selección de Grandes Crímenes: El último sermón

Carmilla Wyler

Este relato narra casos reales.

Se han cambiado algunos datos y se omiten los nombres a petición de las fuentes

El juez dio dos golpes con el mazo y se hizo el silencio en la sala. El acusado había sido declarado culpable y ahora se dictaba sentencia. La sala estaba llena. Había lágrimas y ansiedad, había cólera y odio. Había deseos de venganza. Y había también ese perverso deseo de saber qué haría el asesino al conocer su condena. Él, que era el “macho todopoderoso”, que no le tenía miedo a nada, que dominaba a todas las mujeres y humillaba a todos los hombres, él, que con su pistola en la mano era señor de vida y muerte, y más cuando andaba entre pecho y espalda medio litro de whisky, diez cervezas y una línea de cocaína tan blanca y larga como la Vía Láctea. Sin embargo, ahora estaba allí, sentado frente a sus jueces con la mirada perdida, jugando con su propia saliva, despeinado y fuera de este mundo. Seguramente soñaba que era inocente y que se le llevaba al Gólgota por simple capricho de fariseos.

Con los golpes, el juez despertó al acusado.

“¡Póngase de pie!” –le dijo.

Él obedeció, lentamente.

“¿Qué lo llevó a esta situación? –dijo el juez–. ¿Por qué está usted ante la justicia? –agregó–. ¡Porque no pudo controlar su ira! ¡Porque no pudo reprimir sus impulsos asesinos! Porque, creyéndose poderoso, trató de imponerse sobre dos mujeres indefensas, una de las cuales confió en usted… ¡y confió en usted porque lo amaba!”

La sala estaba en silencio.

“Los celos son fuego que cuando se desencadena lo destruyen todo –añadió el juez–, y usted, creyéndose dueño y señor de la muchacha, se dejó llevar por sus celos, por su machismo y por la ira, y sin pensar en las consecuencias de sus actos, la asesinó, y asesinó también a su hermana que solo quiso proteger la vida de su ser querido…”

El acusado se estremeció, algo parecido a un rayo brilló en sus ojos, y alguien le oyó rechinar los dientes. Como por instinto, los custodios de la penitenciaría se acercaron a él, con los fusiles listos.

“Luego –dijo el juez, sin dejarse impresionar–, creyéndose por encima de la ley, enterró los cuerpos y amenazó de muerte a todo el mundo para que guardaran su secreto, pero se olvidó de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y que los criminales como usted, tarde o temprano serán desenmascarados, llevados ante la justicia y condenados por sus acciones perversas y viles. Usted dañó a muchas personas, hoy debe pagar las consecuencias de sus actos”.

El hombre bajó la cabeza.

“Por tanto –siguió diciendo el juez–¡lo condeno a cuarenta y cinco años de prisión!”

Un murmullo llenó la sala, como si acabara de desatarse un enjambre de abejas. Y entre el murmullo, se escucharon muchos “¡Gracias a Dios!”, “Más merece ese maldito”, “Le hubieran dado la pena de muerte”, “Ahora no se ve tan macho”, “¡Qué bárbaro ese juez!”, “Y todo porque esa mujercita se puso a bailar con otro”.

La sala estaba vacía. Apenas unas cinco personas ocupaban el enorme espacio. Al frente, el juez de sentencia acababa de pedir silencio. A un lado estaba el fiscal del Ministerio Público. Al otro, el acusado y su defensa. Los alguaciles estaban en silencio y dos custodios veían la escena como una repetición aburrida de muchas otras.

“Póngase de pie el acusado” –dijo el secretario.

Este, con la cabeza baja, obedeció en el acto.

“Buena cosa es la ambición –empezó diciendo el juez–, cuando nos impulsa a lograr éxitos positivos. ¡Porque sabemos que hay éxitos negativos, como el que obtuvo y disfrutó usted por mucho tiempo! –añadió, mirando directamente al acusado–. Pero su ambición pronto se transformó en codicia, ese perverso sentimiento humano que impulsa a los seres a desearlo todo, a tenerlo todo, sin importar la forma en que se consigue, sin importar el daño que se causa al satisfacer las más bajas pasiones”.

El acusado cruzó las manos atrás y levantó la cabeza.

“Ahora –añadió el juez–, usted ha de saber que desfalcar a la empresa donde trabajaba fue la peor de sus decisiones y la más negativa de sus ambiciones. Usted, abusando de la confianza de sus jefes, robó más de dos millones de lempiras, ¡y en escasos cinco meses! Y, ¿qué hizo con el dinero mal habido? ¿Compró casa? ¿Hizo inversiones seguras? ¿Ahorró para los tiempos malos? ¡No, claro que no! Lo derrochó en parrandas, mujeres, viajes, drogas, joyas y armas. Se compró, además, un carro de lujo y ropa cara, y creyó, ingenuamente, que su delito no sería descubierto jamás… ¡Nada más estúpido! ¿No escuchó nunca decir que el que mal anda mal acaba? ¿No escuchó nunca decir que la paga del pecado es muerte? Pues, hoy, pagara su pecado, pagará su delito con su libertad, pero, también, con el sufrimiento de su madre, con la vergüenza de su padre, con la soledad de su esposa y con el abandono de sus hijos… Y con algo más: Con el desprestigio eterno ya que ninguna empresa volverá a confiar en usted jamás”.

El hombre bajó la cabeza.

“Llorar no sirve de nada –siguió diciendo el juez–. Las lágrimas conmueven a Dios, pero la ley no tiene sentimientos y, en este momento, voy a aplicar la ley, y dado que usted se negó a colaborar con la justicia, y dado que se negó a entregar el dinero que le sobraba, el carro y algunas otras prendas que bien pudieron resarcir a la empresa el daño que su codicia le causó, mitigando en parte la dureza de su condena, me veo obligado aplicarle la ley en su justa medida. ¡Cumplirá usted diecisiete años de prisión, más cinco años por su intento de evasión y tres años por amenazar de muerte al fiscal del Ministerio Público y tres años más por amenazar de muerte al acusador privado de la empresa: en total, veintiséis años de cárcel”.

El hombre se dejó caer en su silla.

El juez se puso de pie y el secretario dijo algo que el condenado ya no escuchó.

El juez de sentencia entró a la sala y, como si no tocara el suelo, llegó hasta su silla, en el estrado. Cuando él se sentó, todos se sentaron, menos la mujer que, con cara desesperada, lo veía, tratando de decir algo.

“Señor juez” –musitó, arrancando las palabras de su garganta reseca.

El juez giró la cabeza hacia ella y le dedicó una mirada tan fría como el filo de un puñal.

“Hablará cuando llegue su turno” –le dijo.

“Es que yo…”

“Se le ha dicho que se siente, señora” –rugió el juez.

“¡Yo quiero suplicarle algo!” –insistió la mujer.

“¡Mil lempiras de multa al abogado defensor por el desacato de su representada!”

“Yo no tengo la culpa, señor juez” –dijo el abogado, poniéndose de pie de un salto.

“¡Quinientos lempiras más!” –exclamó el juez.

“Ella quiere dirigirse personalmente al honorable tribunal”.

“¡Quinientos lempiras más! ¡Secretario!”

“¡Diga, señor juez!”

“¡Por piedad, se lo pido!” –gritó la mujer.

El juez rechinó los dientes. En sus ojos pequeños y enrojecidos brillaba la furia.

El silencio en la sala podía tocarse.

El juez, vencido, dijo:

“¡Hable, mujer, ya que parece que nada se lo va a impedir!”

“Yo quiero que usted me perdone, señor juez –suplicó la mujer–, por Diosito se lo pido…”

“¿Qué yo la perdone? ¡Pero si usted misma se declaró culpable! Se le encontró cocaína en su vagina cuando pretendía introducirla a la Penitenciaría de Varones de Támara… Y, ¿por qué piensa que la ley puede olvidar su delito? Supongo que se le aclaró bien que el delito que usted cometió se llama tráfico ilícito de estupefacientes en perjuicio de la salud del Estado de Honduras… ¡Tráfico de drogas!”

“Sí, señor juez, lo sé bien, y yo no digo que soy inocente, solo es que le quiero pedir que tenga piedad de mí, que me ayude porque en mi casa mis tres hijos están solos, al cuidado de mi abuela, que está vieja, casi ciega y enferma… ¡y solo me tienen a mí!”

El juez carraspeó antes de responder:

“¿Pensó en todo eso antes de cometer su delito?

“No, señor juez”.

“¿Pensó en sus hijos, en su abuela vieja y enferma?”

“No, señor juez”.

“Dígame una cosa, señora –exclamó el juez, juntando las manos y poniendo los codos sobre el estrado–, ¿cuántas veces antes metió droga en la penitenciaría de varones?”

“¡Era la primera vez, señor juez!”

“¿Va usted a mentirme?”

“¡Se lo juro!”

El juez se armó de paciencia.

“Se lo preguntaré una vez más –dijo, hablando despacio, pero fuerte y claro, viendo a los ojos a la acusada, una mujer trigueña, de unos treinta y seis años, de baja estatura y cuya pobreza la precedía–: ¿va usted a mentirme? –repitió el juez.

La mujer bajó la cabeza.

“¿Cuántas veces antes metió usted droga a la penitenciaría?” –rugió el juez.

Ella guardó silencio.

“Era la vez número doce, señor juez” –musitó.

“Secretario –dijo el juez–, que no se escriba nada de esto…”

“Sí, señor juez”.

“Dígame, señora –agregó este, un momento después–, ¿cuánto le pagaban cada vez que llevaba droga a la cárcel?”

“Mil lempiras, señor…”

“Ganó usted… once mil lempiras…”

“Sí, señor juez, y los ocupaba para las medicinas de mi abuela y la comidita de mis niños”.

“¿En qué trabajaba usted?”

“Vendía achinería en el mercado… ambulante…”

“Ya”.

“Pero lo hice por necesidad, señor juez, por eso quiero que usted tenga piedad de mí”.

El juez tosió un par de veces.

“La ley no tiene sentimientos, señora”.

“Pero usted sí, señor juez… Y yo lo que deseo es salir de aquí, irme a mi casa y cuidar a mis hijos y a mi abuela… Mire que ya violaron a mi hijita de doce años… Unos pícaros se metieron a mi casa y me agarraron a mi niña…”

“¿Cree usted que esto que le ha pasado a su hija es consecuencia de su delito, señora?”

“Si yo hubiera estado en la casa…”

La mujer no siguió hablando. Lloraba.

“¡Voy a dictar sentencia!” –exclamó el juez.

“¡Silencio en la sala!” –gritó el secretario.

La mujer se sentó.

“Este tribunal condena a la señora… a la pena de doce años de cárcel, los cuales cumplirá en…”

La mujer dio un grito y se desmayó.

NOTA FINAL

El hombre se acomodó en su silla. Estaba ansioso, a causa de la carga de trabajo que tenía encima, sin embargo, la mujer se veía fresca y su risa era agradable. Ambos son jueces de los tribunales de la República.

“Este trabajo es desesperante –dice él–; no es el mejor de los trabajos…”

“Yo –interviene ella–, al principio no podía dormir… Veía a los condenados y sentía lástima, hasta que mi novia me dijo que ellos no tenían lástima por sus víctimas, y que yo lo único que hacía era aplicar la ley. Y esto es consecuencia de sus actos…”

“Lo peor de todo esto es que la gente conoce las consecuencias, sabe qué es lo que pasará si son descubiertos y condenados, y aun así, persisten en hacer lo malo, en cometer delitos que perfectamente pueden evitar”.

“Yo pronto dejaré este trabajo –dice la jueza, arreglándose detrás de una oreja un mechón de pelo castaño–, mi novia ya no quiere que siga en esto… A veces, cuando llegó a la casa a medianoche, después de enviar a alguien a la cárcel, me siento culpable y hasta me olvido de ella…, de mi mujer, y esto está dañando mi relación…”

“Yo quisiera que se escriban más casos como estos –agregó el juez–, para que la gente entienda que nosotros somos seres humanos normales, que solo aplicamos la ley en nombre del Estado y que el que no comete ningún delito, jamás estará en un tribunal y no irá nunca a la cárcel…”

“La verdad –dice la jueza–, es que el delito nunca paga…”

Se pone de pie y saluda con un beso en la boca a una mujer hermosa, algo mayor que ella, y se sienta a su lado.

“Escriba esto, Carmilla –me dice–, yo no me avergüenzo de mi preferencia sexual… ¡Que me juzgue Dios!”

El juez baja la cabeza.