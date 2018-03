El Mánchester City acaricia el título y será campeón si gana el derbi al United  

Londres, Inglaterra

El Mánchester City, líder destacadísimo de la Premier League, dio un paso más hacia el título nacional, el cual acaricia tras su victoria 3-1 en el campo del Everton, este sábado en la 32ª jornada, en la que el Mánchester United venció 2-0 al Swansea con un gol del chileno Alexis Sánchez.



Todo continúa por lo tanto igual entre los dos clubes de Mánchester (1º y 2º), con una diferencia de 16 puntos para el City, pero ahora con una jornada menos por disputar: ambos tienen pendientes por jugar siete partidos (21 puntos en juego).



Eso hace que el Mánchester City pueda ser ya matemáticamente el próximo fin de semana si vence en el derbi en casa precisamente ante sus vecinos, con lo cual celebraría el título de la manera soñada para sus hinchas.



El alemán Leroy Sané abrió el marcador en Goodison Park, un estadio donde la pasada temporada el City cayó 4-0, con una volea en el minuto 4, a centro del español David Silva.



El segundo gol 'Citizen' cayó pronto, en el 12, con un tanto de cabeza de Gabriel Jesús a centro de Kevin De Bruyne. El brasileño anota así otro gol en una semana en la que ya fue protagonista al conseguir el gol del triunfo de su Seleçao sobre Alemania en un amistoso en Berlín (1-0).



El tercero del City llegó en el 37: Silva volvió a colgar un balón al área y Raheem Sterling apareció allí para empujar a la red.



En la segunda mitad, el franco-congoleño Yannick Bolasie (63) logró el tanto del honor del Everton (9º).



Antes del derbi contra el Mánchester United, el City tiene un importante desafío, el miércoles en el campo del Liverpool, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



- Fin de la sequía de Alexis -

El United, eliminado en Champions por el Sevilla en octavos de final, había ganado 2-0 al Swansea poco antes, con goles del belga Romelu Lukaku (5) y del chileno Alexis Sánchez (20), que no marcaba desde el 3 de febrero.



Para el corpulento delantero belga fue su gol 100 en la Trafford en enero.Premier League, mientras que el 'Niño Maravilla' anotó su segundo gol en la Premier con el United desde su llegada a Old

Pero el héroe del partido fue el internacional inglés Jesse Lingard, que colaboró en los dos goles del conjunto local.



"Muchos jugadores disputaron partidos internacionales, por eso estaban cansados en el segundo tiempo. Cada punto es vital porque queremos ser segundos", apuntó Mourinho.



El Mánchester United defendió así su segundo puesto, con 2 puntos de ventaja sobre el Liverpool (3º), que había abierto la jornada ganando 2-1 en el campo del Crystal Palace (17º).



El capitán serbio del Palace Luka Milivojevic adelantó a los suyos al convertir un penal en el minuto 13, pero el senegalés Sadio Mané (49) y el egipcio Mohamed Salah (84), que firmó su tanto 29 esta temporada en la Premier, lo que le coloca como firme candidato a la Bota de Oro europea al final de temporada.



El lunar del triunfo del Liverpool fue la lesión de Adam Lallana, tocado en el muslo apenas tres minutos después de su ingreso en el terreno de juego.

