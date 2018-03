The Weeknd lanza nuevo álbum que "recuerda" a Selena Gómez y Bella Hadid

Los Ángeles, Estados Unidos

The Weeknd lanzó su nuevo álbum "My Dear Melancholy" repleto de grandes sorpresas, entre ellas la posible mención de sus exnovias Selena Gómez y Bella Hadid.

Según varios fans y medios del espectáculo, el tema titulado "Call Out My Name" hace referencia al trasplante de riñón que sufrió Selena Gómez, recientemente.

En algunas partes de la canción expresa: "I helped you out of a broken place", "When times were rough, I made sure I held you close to me". "I almost cut a piece of myself for your life".

En español esos fragmentos significan: "Te ayudé a salir de un lugar roto", "Cuando los tiempos eran difíciles, me aseguraba de tenerte cerca de mí" y "Casi me corto un pedazo de mí mismo por tu vida". ¿Serán dedicados a su ex?

Todo parece indicar que The Weeknd estaba dispuesto a donarle el riñón a la cantante estadounidense.

Para Bella Hadid también hay un poco... el tema "Wasted Times" expresa que perdió el tiempo con una persona que no es la mitad de lo que ella es.

"And even though you put my life through hell. I can't seem to forget 'bout you, 'bout you. I want you to myself", en español " Y aunque hayas hecho pasar mi vida por un infierno. No puedo olvidarme de ti, de ti. Te quiero para mí".