Ardiente lucha por no descender tras triunfo del Honduras de El Progreso ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

Honduras de El Progreso ha ganado más que tres puntos ante Olimpia -al vencerlo 3-2 el jueves-, una cuota de esperanza, la que unos 280 kilometros al oeste en Tocoa se torna en preocupación.



No es para menos, Real Sociedad y los Arroceros ahora solo están distanciados por un punto en la tabla por el no descenso de la temporada 2017-18 de la Liga Nacional, donde Platense también salió a un poco a flote tras vencer 1-2 a Motagua.



A falta de tres fechas, Arroceros (33) y Aceiteros (34) se enfrascan en una lucha directa por la categoría aunque también deben estar atentos Platense (38) y Lobos UPNFM (39).



PRÓXIMOS JUEGOS REAL SOCIEDAD

8 de abril | Real Sociedad vs Vida

11 de abril | Real España vs Real Sociedad

15 de abril | Real Sociedad vs Platense



PRÓXIMOS JUEGOS HONDURAS DE EL PROGRESO

8 de abril | Platense vs Honduras de El Progreso

12 de abril | Honduras de El Progreso vs Lobos UPNFM

15 de abril | Marathón vs Honduras de El Progreso

DATO: Platense salvaría su categoría con solo vencer al Honduras de El Progreso o Real Sociedad en las próximas fechas. Pero, si pierde los tres juegos que le restan, podría descender.









DATO: Motagua y Marathón tienen 28 puntos en el Clausura, pero en la acumulada, Marathón tiene 62 puntos y los azules 61. Ambos se enfrentarán el 7 de abril en San Pedro Sula para definir los lideratos de ambas tablas. Vale recordar que el primer lugar de la tabla acumulada, da un cupo directo a la Liga Concacaf (Centroamérica y el Caribe).



TABLA TORNEO CLAUSURA





FECHA 16

Sábado 7 de abril

3:00 PM | Marathón vs Motagua

4:00 PM | Lobos UPNFM vs Juticalpa

Domingo 8 de abril

2:00 PM | Real Sociedad vs Vida

3:00 PM | Platense vs Honduras de El Progreso

4:00 PM | Olimpia vs Real España