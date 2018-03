Ricky Martin recuerda su pasado con serie de tv

Redacción

Nueva York, Estados Unidos

Su participación en “American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace” ha hecho que Ricky Martin recuerde su pasado y lo que tuvo que hacer para ocultar su homosexualidad.

El cantante interpreta a Antonio D’Amico, novio del diseñador que fue asesinado en la entrada de su casa en 1997 y cuyo caso ahora llega a la pantalla chica en formato de serie.

“Lo que mató a Gianni Versace fue la homofobia. No es la forma en que murió, es la forma en que se permitió que sucediera”, dijo el puertorriqueño en una entrevista, en la que expresó que “la serie de Versace me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad”.

Martin, ahora casado con Jwan Yosef, recordó que por años se sometió a su carrera por completo, “no abrí la puerta a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado.



Ni siquiera me sentaba y mantenía una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine porque temía que si pasaban más de dos horas sentados conmigo conocerían mi naturaleza”... “Perdí mucha energía tratando de manipular mi sexualidad”, señaló.