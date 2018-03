Tras el virus FIFA, regresa el fútbol liguero y estos son los mejores partidos para este fin de semana

Tegucigalpa, Honduras

Un desayuno cargado de Premier League, una ducha alemana para un buen almuerzo mediterraneo en España... ¿Qué tal unos tacos mexicanos para cenar? Bueno, regresa el fútbol este fin de semana. Acá los partidos ligueros que tenés que ver.

Bayern Múnich puede ampliar su récord, al coronarse por sexta vez consecutiva en la Bundesliga. En la Liga Premier inglesa, Manchester City está en condiciones de colocarse a un paso del título.



París Saint-Germain se mide a Mónaco en la final de la Copa de la Liga de Francia. Y la salud de Lionel Messi será la mayor preocupación del Barcelona, de cara a su visita a Sevilla.



Te dejamos raciones justas para despedir la Semana Santa siempre al lado del amado fútbol. ¡Bendito seas, amén!



Horarios de Honduras



Sábado



05:00 AM | Girona v Levante

El Choco Lozano una vez más con las posibilidades de sumar minutos en el equipo catalán. Esta vez en casa ante Levante... ¡Sí, levantante a verlo también!



05:30 AM | Crystal Palace vs Liverpool

Desayuno de campeones este sábado, los Red de Salah buscarán seguir entre los puestos europeos de la Premier League.



08:00 AM | Manchester United vs Swansea City

Otro potente partido en la Premier League. Los de Mou juegan con la ventaja de saber el resultado de Liverpool.



10:00 AM | Sassuolo vs Napoli

Napoli quiere seguir al pie de a Juventus, por lo que ganar este partido es obligatorio.



10:30 AM | Everton vs Manchester City

Un dueo muy azul. Everton profundo y fuerte ante los favoritos para ganar la Premier, el equipo de Moda. El equipo de Pep.



10:30 AM | Bayern München vs Borussia Dortmund

¿Necesita más presentación este partido? Aunque muy lejos el Bayern lo tiene asegurado todo, el Dortmund siempre incómoda.



10:30 AM | Las Palmas vs Real Madrid

Si tu interés no está ni en Inglaterra ni en Alemania, bueno, siempre está el Real Madrid para salvarlo todo.



12:45 PM | Juventus vs Milán

Cierre de la fecha 30 de la Serie A con un clásico. La Respetable Señora del Calcio... sí, ante el Milán.



12:45 PM | Sevilla vs Barcelona

Sábado español para ganar horas para la Champions la próxima semana. El Barcelona visita el Sánchez Pizjuán.



01:00 PM | LA Galaxy vs Los Angeles FC

El debut de Zlatan Ibrahimovic con la Galaxia y con el equipo del Buba López.



06:30 PM | Houtson Dynamo vs New England Revolutions

Seguimos en la MLS, pero ahora tras la pista de Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García.



09:00 PM | América vs Cruz Azul

Clásico chilango en el estadio Azul. Buena cena a la mexicana para cerrar el sábado.



Domingo



06:30 AM | Arsenal vs Stoke City

Los Gunners, muy lehos de toda posibilidad de campeonato, buscan clasificación a Europa.



09:00 AM | Chelsea vs Tottenham

A nadie le cae mal un paseo por Londres, un pescado y unas papas fritas. ¡Clásico en la capital británica!



11:00 AM | Pumas UNAM vs Necaxa

Le seguimos la pista a Brayan Beckeles con los Rayos en su visita a Ciudad Universitaria mexicana.



12:45 PM | Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña

Los Colchoneros en el Wanda Metropolitano se miden ante el Depor...



02:45 PM | Boca Juniors vs Talleres de Córdoba

En Argentina tenemos un churrasco fenomenal. Primero y segundo lugar de la Superliga... ¡Boquita y Talleres papa!