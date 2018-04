¿Qué celebra la Iglesia Católica el Miércoles Santo?  

Tegucigalpa, Honduras

El Miércoles Santo la Iglesia Católica celebra la antesala de la fiesta de Triduo Pascual (Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo), el color morado que usaban los sacerdotes en las misas, es dejado atrás para entrar con vestimenta blanca a la Pascua.



En la liturgia de hoy, el profeta Isaías en el antiguo testamento anunciaba los padecimientos de la Pasión de Jesús, "El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda" (50, 4-9).



Mientras que el Santo Evangelio de Mateo,(26, 14-25) relató la confirmación acerca del apóstol que lo iba a traicionar, "El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del hombre se va como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado!, ¡más le valdría a ese hombre no haber nacido!».Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?».Él respondió:«Tú lo has dicho".



Desde el Lunes Santo, la liturgia evangelística va enfocada a la traición de Judas Iscariote, desde que Jesús le dijo "Lo que vas a hacer, hazlo pronto",(Juan 13:27).



Para el caso en Olancho , este día fue celebrada la Misa Crismal, que significa la renovación de los votos de castidad pobreza y obediencia de los sacerdotes.



El signo de la cruz para los cristianos es motivo de salvación, por lo que Papa Francisco escribió en su cuenta twitter "Quien huye de la Cruz, escapa de la Resurrección".