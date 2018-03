Las cinco actividades que debes hacer en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Playas, vida nocturna, deportes extremos y turismo natural, son solo parte de la carta de presentación de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, en la que expone su encanto al que nadie se puede resistir.



El extenso menú turístico que ofrece esta hermosa isla caribeña, que forma parte del enorme Sistema Arrecifal Mesoamericano, no se limita a las cristalinas playas, pues va mucho más allá de lo que sus visitantes imaginan.



Para llegar a este pedacito de cielo hondureño existen dos maneras: por aire y por mar.



Si vas a viajar desde Tegucigalpa en avión, el vuelo tardará entre unos 35 a 40 minutos.

Si lo haces desde San Pedro Sula, el tiempo se reduce entre 25 a 30 minutos.

En el caso de que lo hagas en ferry desde La Ceiba, el trayecto será de 1 hora 30 minutos. (Aquí podrás aprovechar el tiempo para apreciar de cerca la riqueza natural del mar que baña esta isla).



Una vez pisando suelo en "Roa" -como también se le conoce-, debes estar preparado para disfrutar de la gama de diversión que decidiste explorar.



Si ya tienes hotel, no debes preocuparte, hospédate con tranquilidad, deja tus maletas, ponte ligero de ropa y sal a conocer las bellezas de Roatán.

Alrededor de la playa, en los distintos sectores, te ofrecerán actividades marítimas para disfrutar, entre ellas el Snorkel, buceo o nadar con delfines.



¿A cuánto ascienden los precios?, por lo general en esta Semana Santa los costos de estas actividades suelen incrementar, por lo que también debes tener cuidado de no ser víctima de una estafa.

Las cinco actividades que debes hacer en Roatán:

Snorkel: Ponte la máscara, el snorkel y las aletas y atrévete a nadar en la superficie del arrecife para ver la magia que esconde el mar. (Precio: 30-35 dólares)



Nadar con delfines: La experiencia es grandiosa. Tendrás la oportunidad de tocar su piel, tomarte fotos, dejar que te den un beso y que exhiban su talento frente a ti. (Precio 60-80 dólares)



Canopy: Si lo que te gusta es la diversión extrema, esto es para ti. En Roatán hay diferentes tipos de canopy, pero si hay uno que te recomendamos es el "Zip Line", donde tendrás la oportunidad de volar. ¡Así como lo lees! Aquí viajarás sujetado de tu torso y piernas, para que sientas que vuelas como los pájaros. El trayecto está dividido en tres etapas y dura unos 25 minutos. (Precio: 30 dólares)



Caminar entre iguanas: No te puedes regresar de Roatán sin antes haber visitado Arch's Iguana and Marine Park, donde tendrás la oportunidad de caminar entre iguanas e incluso cargarlas y darles de comer. Estos reptiles son inofensivos, por lo que no hay peligro en que tengas contacto con ellos. (Precio: 20 dólares)



Vida nocturna: Las mejores fiestas están a la orilla de la playa. Para dar fe de ello deberás visitar West End o West Bay, donde turistas y nativos de la isla se pintan solos para armar la diversión a altas horas de la noche.