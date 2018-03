Selena Gomez y Bella Hadid dan muestras de reconciliación, tras su enemistad por el amor de The Weeknd

Selena inició una relación con el ex de Bella unos días después de que ambos terminaran.

Miami, Estados Unidos

Al parecer la supuesta enemistad entre la cantante Selena Gomez y la modelo Bella Hadid podría haber llegado a su fin.

Y es que recientemente Hadid dio una muestra de reconciliación al dar “me gusta”, a una publicación de la expareja de Bieber.

Hace unos días, Selena fue blanco de críticas por su figura, tras lucir en traje de baño y mostrar sus cicatrices.

Además, muchos usuarios y medios aseguraron que la modelo tenía sobrepeso. Antes de esto, fue la misma Selena que a través de su cuenta en Twitter se defendió de los insultos.

"El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma, mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable que impone la sociedad. Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie. Viento en sus velas", escribió la ex de The Weeknd junto a un pequeño video en el que se le ve disfrutando de las playas de Australia en compañía de sus amigos.

Para sorpresa de muchos, Bella dio “me gusta” a la publicación, acción que podría ser una muestra de paz entre las famosas.

Bella y Selena nunca han sido las mejores amigas, sin embargo, la relación entre ambas se fracturó luego que Selena iniciara una relación con el ex de Bella, a unos días de que estos terminaran.