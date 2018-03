México cae ante 1-0 ante Croacia en una noche de pesadilla

Arlington, Estados Unidos

Aun sin su nómina estelar, la selección de fútbol de Croacia se impuso 1-0 en juego de preparación a la de México, que, a menos de tres meses de la Copa del Mundo Rusia-2018, volvió a mostrarse sin rumbo ni vocación definidos.



Ivan Rakitic, al minuto 61 con un penal, hizo el gol para el triunfo balcánico en este compromiso celebrado en el estadio AT&T de Arlington, en el estadounidense estado de Texas.



Una vez más, la selección mexicana se fue de la cancha sin provocar gratas sensaciones. De nada le sirvió al 'Tricolor' contar con sus mejores jugadores de ataque -Carlos Vela, Hirving Lozano y Javier 'Chicharito' Hernández- y que Croacia no haya presentado a todas sus figuras.



En su partido número 100 con la selección azteca, el 'Chicharito' pasó desapercibido y si los croatas no ganaron con mayor diferencial fue porque, como ya es costumbre, México le sacó provecho a sus porteros: esta vez Guillermo Ochoa soportó varios embates del rival.



Al inicio del juego, el equipo mexicano asumió un gran riesgo: jugar con tres defensas centrales y ejercer presión con ellos muy adelantados.



Además, los cuatro mediocampistas aztecas no fueron capaces de establecer dominio sobre la pelota ni de generar juego ofensivo para abastecer a la tercia de delanteros.



Peor aún, los volantes por los costados, Omar Govea y Andrés Guardado, no ejercieron labores de apoyo defensivo para los centrales que fueron exhibidos en el campo abierto ante los ataques de Marko Pjaca por derecha y de Ante Rebic por izquierda.



México se llevó un par de sustos antes del minuto 20 que no pasaron a mayores. Al 12, Ivan Rakitic condujo una descolgada y cedió la pelota a Andrej Kramaric que voló su disparo encima del travesaño.



Un par de minutos después, el área mexicana se inundó de temor y angustia con un disparo de Rebic. Aunque Ochoa tapó el tiro, el drama se vivió cuando en su intento de incomodar al ofensor croata, el defensa central Néstor Araujo atoró su rodilla izquierda en la jugada.



Araujo debió salir del campo en camilla ante los rostros desencajados de sus compañeros. Minutos después, el zaguero abandonó el estadio en ambulancia para ir a un hospital con indicios de distención o rotura de ligamentos de acuerdo con informes preliminares del cuerpo médico de la selección mexicana.



Sobre el final del juego, México volvió a pasarla mal en su área y en una reacción instantánea tuvo su mejor jugada ofensiva.



Al 39, Kramaric apareció por el costado izquierdo del área, mandó un tiro elevado que iba a la horquilla contraria y Ochoa llegó hasta ahí para desviar a tiro de esquina.



Croacia ejecutó el córner que devino en un veloz contragolpe de Lozano por la parcela derecha. El 'Chucky' trazó servicio al área balcánica pero no encontró receptor por el anticipo de un zaguero.



- Una nueva preocupación -

Los mexicanos ganaron en orden al inicio del segundo tiempo con una línea de cuatro defensas y la presencia de dos medios escudos. También tuvieron mayor posesión de pelota.



Pero justo cuando el 'Tricolor' empezaba a lucirse con una mejor estructura, Miguel Layún cometió una falta en el área sobre Tin Jedvaj.



Rakitic ejecutó el penal con gran precisión: un tiro muy cerca de la base del poste izquierdo. Ochoa se lanzó correctamente pero la estatura no le alcanzó para evitar el 1-0.



Unos cuantos minutos después, otra preocupación se suscitó para el colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, cuando el lateral derecho Carlos Salcedo cayó al césped y se levantó con un fuerte dolor en el hombro derecho que lo obligó a dejar el partido.



En su intento por igualar, los mexicanos intentaron una tercia de disparos de media distancia que no fueron problema para el portero Lovre Kalinic.



Con este triunfo, el equipo croata cerró su gira de fogueo por América, que se había iniciado con una derrota 2-0 ante Perú. Antes del descalabro de este martes, los mexicanos habían obtenido un triunfo 3-0 ante Islandia.



"La derrota la puedo digerir, pero las lesiones me tienen muy preocupado. Estoy muy afectado por lo que pasó", dijo el seleccionador Osorio en conferencia al final del partido.



Sobre el desarrollo del juego, Osorio apuntó que "no creamos situaciones de gol suficientes ante un equipo que juega a atacar".



Con el partido de este martes, mexicanos y croatas se han enfrentado en seis ocasiones, con saldo de cuatro triunfos para los balcánicos y dos victorias para los aztecas.