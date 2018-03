“Mel” Zelaya: Salvador Nasralla destruyó y le dio un zarpazo a la Alianza

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente Manuel Zelaya Rosales reveló ayer su resentimiento con el excandidato presidencial Salvador Nasralla, a quien acusó de haber destruido y roto la Alianza de Oposición contra la Dictadura al haber reconocido a Juan Orlando Hernández como presidente legítimo de los hondureños.

Zelaya, coordinador de la Alianza y del partido Libre, explicó al canal Unetv las causas que dieron lugar al distanciamiento con Nasralla, que en ningún momento son contradicciones, sino un repentino cambio de estrategia del presentador de televisión que llegó al extremo de no volverle a hablar por teléfono.

“Nosotros, el Consejo Superior de la Alianza, después del fraude definimos un posicionamiento político muy claro: No reconocemos a Juan Orlando ni a su gobierno”, recordó Zelaya. “Pero Salvador ahora tomó otra decisión, y no es una contradicción, es una decisión que él tomó por aparte: desconocer su firma, desconocer el acuerdo al que llegó con nosotros e ir a reconocer al gobierno porque se sentó con el gobierno”. Añadió: “Yo reconozco el papel que Salvador hizo en la campaña, que atendió todo lo que planificamos juntos, todas las posiciones las atendió, pero una vez que fue presidente electo prácticamente a mí ni me volvió a hablar”. “Yo le hablaba, porque él armó otro grupo, se fue a firmar con la OEA, dijo que los gringos lo iban a poner.

Prácticamente él no entendía eso de las movilizaciones. Yo defiendo a Salvador que el papel que desempeñó fue excelente del concepto estructurado de un plan político que teníamos, pero a partir de que él se separa y empieza a tomar las decisiones y me pide que prácticamente yo me retire, él asume sus propias decisiones.

Ir a firmar con la OEA, decir que iba a reconocer los resultados del Tribunal eso para mí fue un desaire demasiado grande”. Zelaya fue enérgico al señalar: “No comparto su estrategia política porque destruye el posicionamiento de la Alianza, divide la Alianza, le da un zarpazo, rompe la Alianza prácticamente y no voy a asumir esa gran carga”.

“Tengo derecho”

Por la tarde, Nasralla habló en el aeropuerto y a través de HCH pretendió minimizar sus posiciones cuestionadas por Zelaya. “Yo firmé un compromiso con la Alianza de Oposición y lo estoy respetando. Lo que pasa es que ahora, que soy el presidente electo, tengo derecho a tomar mis propias decisiones y en algunos casos ‘Mel’, como coordinador, también toma sus propias decisiones”, expresó. “Me fui a hablar con Naciones Unidas y me parece que es lo que nos va quedando como opción diplomática para resolver el problema”, dijo.