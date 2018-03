Horario de los partidos: España vs Argentina y Alemania vs Brasil (fecha FIFA)

Tegucigalpa, Honduras

El fútbol reina este martes 27 de marzo con los duelos de la fecha FIFA, donde las mejores selecciones del mundo se ven las caras a menos de tres meses para que dé inicio el Mundial Rusia 2018.

Es por esta razón que en EL HERALDO respiramos fútbol y aquí te traemos los horarios en los que se disputarán los partidos más importantes de la jornada.

España vs Argentina y Alemania vs Brasil son los duelos más esperados de esta fecha. Rusia vs Francia también acapara la atención, mientras que Inglaterra vs Italia no se quedan atrás.

El juego Colombia vs Australia es otro de los más esperados y el que protagonizarán México y Croacia se une a la espectacular lista de encuentros futbolísticos para este martes.

Aquí los horarios de los partidos en fecha FIFA (Hora Honduras)

6:50 AM: Japón - Ucrania

9:50 AM: Rusia - Francia

10:00 AM: Argelia - Irán

12:30 PM: Rumania - Suecia

12:00 PM: Túnez - Costa Rica

11:00 AM: Suiza - Panamá

12:00 PM: Dinamarca - Chile

12:00 PM: Grecia - Egipto

12:00 PM: Senegal - Bosnia

12:45 PM: Polonia - Corea del Sur

12:45 PM: Alemania - Brasil

12:45 PM: Bélgica - Arabia Saudita

1:00 PM Marruecos - Uzbekistán

1:00 PM: Inglaterra - Italia

1:00 PM: Colombia - Australia

1:30 PM: España - Argentina

1:00 PM: Nigeria - Serbia

6:00 PM: Perú - Islandia

8:00 PM: México - Croacia