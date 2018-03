Messi vuelve a ser duda a horas del partido contra España

Madrid, España

El capitán de la selección argentina Leo Messi vuelve a ser duda para el partido de este martes contra España, después que el lunes el seleccionador Jorge Sampaoli afirmara que "está OK" para este amistoso de preparación para el Mundial de Rusia.



El astro 'albiceleste' será "evaluado por el cuerpo médico instantes antes de salir para el estadio", afirmó una fuente de la selección argentina, rechazando confirmar informaciones de la prensa argentina asegurando que va a ser baja.



La prensa española también señala que sus molestias musculares están poniendo en peligro su presencia en el partido.



Messi, que ya no jugó el viernes el amistoso contra Italia (2-0) por problemas de "fatiga muscular", según Sampaoli, se entrenó el domingo y el lunes con sus compañeros de cara al partido que se disputa este martes (12:30 PM) en el estadio Metropolitano de Madrid.



El lunes, Sampaoli dijo en rueda de prensa que Messi "entrenó normal con el grupo, así que esta OK para jugar" y el propio Messi aseguró que espera jugar en una entrevista con el canal Fox Sports.



No obstante, el seleccionador argentino también matizó que "está bien, salvo que pase lo mismo que pasó, que haya un proceso inflamatorio por el entrenamiento, que lo desconozco, no tendrá ningún inconveniente".



La 'Albiceleste' estará atenta a las sensaciones de su astro a lo largo del día para tomar una decisión en el momento del encuentro.



De causar baja, su ausencia se uniría a las de Sergio Agüero y Ángel Di María, otras dos importantes piezas ofensivas de la selección argentina.