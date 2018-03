Diego Vazquez en Twitter: Perdés un juego y aparecen los apóstoles del fracaso

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador de Motagua, Diego Vazquez, se manifestó en Twitter tras perder el clásico ante Olimpia el domingo en el Nacional. A la Barbie al parecer no le han gustado las criticas de algunos de los hinchas del azul y algunos medios de comunicación por la derrota.



Vazquez, usó la red social del pájarito azul -justamente- para defender a las Águilas y su trabajo. "Perdes un partido de trámite parejo muy parejo y aparecen los apóstoles del fracaso. Oportunistas de la desesperanza. Yo conservo el deber de la Memoria", tuiteó.

Imagen del mensaje que mandó Diego en su cuenta de Twitter.



Diego ha sacado tres veces campeón a Motagua y ha jugado cinco finales. Actualmente es primer lugar del torneo con el mejor fútbol de la Liga y candidato número uno a ser campeón, no se puede negar, sin embargo, no pudo ganar los duelos de la segunda vuelta ante Real España y Olimpia; lo que originó los comentarios negativos, porque no ha podido ganar los juegos más complejos.



Pese a eso, el Mimado es líder del torneo con 28 puntos, hizo una buena presentación en la Concacaf Liga Campeones ante Xolos de Tijuana, un equipo que vale 85 por ciento más que el Azul.

Entratanto, el Mimado deberá luchar el jueves ante Platense por mantener el primer lugar y preparar el cierre de las dos vueltas ante Marathón (7 de abril en SPS), Juticalpa (12 de abril en Tegucigalpa) y Vida (15 de abril en La Ceiba).