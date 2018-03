Importantes Remesadoras en Estados Unidos contratan a Pilo Tejada como imagen de Campaña

Tegucigalpa, Honduras

Con tecnología de última generación y avalada por Uniteller, nace Atlántida Connect, la solución para todos los hondureños que viven en Estados Unidos y a quienes se les dificulta enviar su remesa por falta de tiempo o las grandes distancias que tienen que recorrer.



Agente Atlántida USA y Uniteller, empresas líderes en el envío de remesas a nivel mundial, conscientes de las necesidades de los hondureños en Estados Unidos para enviar dinero a sus familias en Honduras de forma rápida, fácil y segura realizan una alianza estratégica para desarrollar una aplicación móvil y ofrecer a los hondureños en Estados Unidos la posibilidad de realizar sus envíos de remesas desde la comodidad de su casa o trabajo, con acceso rápido y lo mejor de todo con la seguridad que su familiar tendrá disponible su dinero en segundos.



El convenio de servicios fue suscrito por Allan Vindel, Gerente de Agente Atlántida USA y Alberto R. Guerra, CEO de UniTeller Financial Services, acompañados de Fernando Gutierrez, SVP Product & New Channel Development de UniTeller Financial Services quienes expresaron sentirse muy complacidos por este nuevo servicio que viene a solucionar una necesidad de nuestros hermanos hondureños en Estados Unidos.

Alberto R. Guerra, CEO Uniteller Financial Services, Allan Vindel, Gerente Atlántida USA, Fernando Gutierrez, SVP Product & New Channel Development Uniteller Financial Services.



Atlántida Connect es muy fácil de utilizar, solamente debe descargar la aplicación que está disponible solamente para Estados Unidos en App Store y Google Play, completar los datos del remitente y del beneficiario de la remesa y listo. También está disponible la versión web en www.atlantidaconnect.com y como promoción de lanzamiento ofrecen un envío GRATIS del 18 de marzo al 31 de mayo sin importar el monto de la remesa.



Pilo Tejeda, el reconocido autor de Sopa de Caracol, es la imagen de campaña y embajador de Atlántida Connect, quien cantando y con su popular ¡Wepaaa! invita a todos los catrachos en USA a utilizar Atlántida Connect.



El lanzamiento de esta campaña se realizó en la Ciudad de New Orleans durante el encuentro deportivo entre el Real España y la Selección de NOLA.