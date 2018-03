Los mexicanos Diego Luna y Gael García se despiden de su empresa productora

Ciudad de México

Los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal anunciaron su salida de la productora de cine Canana, que fundaron hace 14 años con su socio Pablo Cruz, quien quedará a cargo de la compañía.



"Estamos muy orgullosos por estos 14 años de trabajo. Quedarán ahí las películas, los sueños y las amistades que hicimos juntos para siempre", afirmaron los dos astros mexicanos del cine en un comunicado.



Cruz quedará al frente de la productora junto a Arturo Sampson, agregaron.



"Canana surgió por la fuerza que da la fraternidad al expresarnos libremente. Esa seguirá siendo la consigna para todo proyecto en que nos embarquemos. Como en todo ciclo que finaliza, ahora comienza otro", expresó García Bernal en el comunicado.



Como productora, Canana llevó a cabo filmes como "Salt and Fire" del alemán Werner Herzog, "Paraíso" de Mariana Chenillo y "Mr. Pig", dirigida por el propio Luna.



En la cinematografía mexicana produjo "Miss Bala" (2011) de Gerardo Naranjo, que retrata la historia de una reina de belleza del norte de México involucrada con el crimen organizado.



Además, coprodujo el filme chileno "No", dirigido por Pablo Larraín y protagonizada por García Bernal. En 2013 se convirtió en la primera película de ese país en alzarse con una nominación al Óscar como mejor película de habla no inglesa.



A la lista se suma la película de época "Zama", de la directora argentina Lucrecia Martel, que se alzó el sábado pasado con el principal premio del festival Cinelatino de Toulouse.



"Canana fue un gran refugio, un espacio de libertad y colaboración", dijo Luna. "Seguiremos haciendo cine y contando historias".



"Ahora Canana emprende una nueva fase, con caras y perspectivas distintas que seguirán produciendo y creando con fuerzas renovadas", señaló por su parte Cruz en el comunicado.



La oficina de prensa de Luna y García Bernal confirmó a la AFP que ambos seguirán al frente de Ambulante, una organización sin fines de lucro que crearon en 2005 junto a Cruz y Elena Fortes dedicada a apoyar el cine documental.