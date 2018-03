Choque entre motocicletas deja tres personas muertas en la zona oriental de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Tres personas murieron la noche del domingo al chocar sus motocicletas, a la altura de El Macuelizo, en el kilómetro 26 de la carretera que conduce hacia El Paraíso, zona oriental de Honduras.



Las víctimas fueron identificadas como José Santiago Martínez (28), Josué David Sauceda Ríos (20) y Franklin Bernabé Flores (22), quienes habían salido desde la mañana del domingo para celebrar el inicio de Semana Santa, según informaron sus familiares.



Vecinos en el lugar aseguraron que un vehículo pesado embistió a las víctimas, pero la hipótesis preliminares de la Policía Nacional indican que uno de los conductores invadió el carril contrario en una curva, posteriormente se estrelló contra otra motocicleta en la que iban dos de los ahora occisos.

Cabe señalar que la ley prohíbe que dos hombres mayores de edad se transporten en la misma motocicleta.



Entre llanto y dolor el padre de Franklin Bernabé Flores dijo que “yo ya estaba cansado de aconsejarlo porque no lo quería ver en esta situación, nadie quiere ver a sus hijos que fracasen porque no toman la precaución, Dios que me dé fuerzas”, al asegurar que ya le había advertido a su vástago sobre el peligro de andar en motocicleta.



Las autoridades no descartan que el accidente ocurrió por conducir bajo los efectos del alcohol.

