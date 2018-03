La Argentina de Messi se mide a España en amistoso con sabor mundialista

Madrid, España

La selección argentina capitaneada por Lionel Messi se enfrenta el martes a España en un amistoso en el estadio Metropolitano de Madrid que servirá para medir a dos de los principales aspirantes al título en el Mundial de Rusia-2018.



Una 'Albiceleste', que es "más el equipo de Messi que el mío", según el seleccionador argentino Jorge Sampaoli, afronta el partido contra España con las ideas claras y la moral por las nubes tras ganar 2-0 a Italia el viernes en un amistoso.



"Ante España debemos potenciar las cosas que hicimos bien hoy y tener mayor dominio en campo rival", advertía Sampaoli el pasado viernes tras la victoria sobre Italia.



La 'Albiceleste' no pudo contar para ese partido con Messi, por sus problemas musculares, pero el astro argentino, que se ejercitó el domingo con sus compañeros, probablemente estará sobre el césped del Metropolitano, aunque puede que no juegue el partido completo.



- Sufrir a Messi -

El delantero argentino se enfrentará así a jugadores como Piqué, Iniesta o Jordi Alba, con los que está más acostumbrado a asociarse que a jugar en contra.



"Nos va a tocar sufrirlo", señaló Jordi Alba, uno de los hombres con los que mejor combina Messi en el Barcelona.



Aunque recupera a Messi, Sampaoli no podrá contar con Agüero, que ya no estuvo ante Italia, ni con Ángel Di Maria, que dejó la selección argentina tras sufrir una " mialgia en la cara posterior del muslo derecho" en el partido contra Italia.



La 'Albiceleste', que sufrió para clasificarse para el Mundial de Rusia, se enfrentará a una 'Roja', a la que se midió por última vez en Buenos Aires en septiembre de 2010 en otro amistoso.



Entonces Argentina se impuso 4-1 a una 'Roja' recién coronada campeona del mundo en Sudáfrica todavía a las órdenes de Vicente del Bosque.



Ocho años después, al césped del Metropolitano saltará una España renovada a los mandos de Julen Lopetegui, que no conoce la derrota en los 17 partidos que lleva al frente la selección.



"Creo que es momento de estar ilusionados con esta selección", aseguró el sábado el centrocampista de la 'Roja' Saúl Ñíguez, recordando que "desde que llegó Julen hicimos una fase de clasificación muy buena" acabando primeros de grupo con nueve victorias y un empate.