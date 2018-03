German Cálix: “Solo el hecho de sentarse y comenzar a discutir es positivo”

Faustino Ordóñez Baca

Tegucigalpa, Honduras

El inicio de un proceso de acercamiento, de comenzar a debatir los problemas, ya es un indicio positivo. Y si bien es cierto que no hay aún acuerdos sobre ningún tema, hay que apoyar el prediálogo.

En estos términos se pronunció el padre German Cálix, presidente de la Junta de Convocantes, en una conversación que tuvo con EL HERALDO sobre la crisis política y las posibilidades que tiene de solución. Aquí la entrevista:

¿Con el inicio del prediálogo, usted considera que la crisis comienza a superarse?

La crisis no está superada mientras no se solucionen los problemas que la originaron. Y esos problemas se vienen arrastrando desde 2001, 2005, 2013 hasta que caímos en el 2017. Que la población sepa que los problemas están ahí, por lo tanto, hay que ponerle pensamiento y voluntad para solucionarlos. Es necesario que las partes mantengan su disposición de diálogo que sea efectivo, claro y eficiente.

¿Qué valoraciones hace de las primeras tres reuniones que se han realizado hasta el momento?

Son positivas en el sentido de que han permitido acercarse a tres actores de esta crisis: Partido Liberal, Salvador Nasralla, el Pinu y el Partido Nacional. Que hayan llegado a cierto tipo de acuerdos, que necesitan un mediador, el tema de los derechos humanos. Con solo el hecho de sentarse y comenzar a discutir es un primer paso para buscar acuerdos.

La no presencia de Libre en estas mesas, ¿cómo la valora usted como presidente de la Junta de Convocantes?

Creo que son momentos de tanteo de parte de las distintas fuerzas políticas. Es una preocupación. La Junta de Convocantes lo que quiere es que haya acercamiento entre las personas, pero sí tiene que preocuparnos que Libre no esté presente en estos lugares. No es separándose de la crisis como se solucionan los problemas.

¿Será correcta la estrategia de Zelaya de mantenerse al margen del prediálogo en esta primera etapa?

No sabemos cuál es la estrategia de él, hasta ahora ha sido negarse totalmente al diálogo por considerar que no se puede sentar con un presidente que lo considera dictador. Pero es con ellos (con el PN) con quien tiene que sentarse para ver cómo este país puede arreglarse.

¿En este proceso de diálogo las partes se podrán perdonar por todo lo que ha pasado?

Este proceso tiene que ser para lograr realmente resultados tangibles para la población, necesitamos acuerdos que solucionen de una vez por todas, que no volvamos a las siguientes elecciones sin saber quién ganó, que no volvamos a las siguientes elecciones con un Tribunal (Supremo Electoral) sin credibilidad, que no volvamos a un proceso donde las leyes estén a favor de un sector, que tengamos instituciones confiables.