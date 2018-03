Motagua mantiene el liderato pese a derrota ante Olimpia en la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras

Motagua se quedó líder del torneo Clausura 2017-18 de la Liga Nacional tras la fecha 14, pese a perder 0-1 ante Olimpia este domingo en el estadio Nacional. El Ciclón mantiene sus 28 puntos.

Olimpia en tanto, ahora es segundo lugar con 26 puntos tras su triunfo y superó a Marathón que se quedó con 25 tras su empate a uno ante Real España el sábado.

En Tocoa, Real Sociedad tomó oxigeno al vencer 1-0 a Juticalpa FC, mismo resultado se registró en Puerto Cortés entre Lobos UPNFM y Platense. En tanto que en La Ceiba, Vida y Honduras empataron 1-1.

PRÓXIMA JORNADA (15)

Miércoles 28 de marzo

3:00 PM | Marathón vs Real Sociedad

6:00 PM | Juticapa vs Vida

7:00 PM | Lobos UPNFM vs Real España

Jueves 29 de marzo

7:00 PM | Motagua vs Platense

7:15 PM | Honduras vs Olimpia