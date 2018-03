Honduras contratará un entrenador internacional tras Rusia 2018

Tegucigalpa, Honduras

El actual comité normalizador de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) estaría nombrando el nuevo entrenador de la Selección de Honduras tras el mundial de Rusia 2018, y según conoció EL HERALDO, todos los sectores apuestan por nombrar nuevamente un entrenador extranjero.



El comité normalizador se quedará en el cargo hasta abril de 2019, tras ver las innecesarias elecciones de 2018.



En ese sentido, las actuales autoridades deben firmar al nuevo cuerpo técnico que deben comenzar a trabajar en la escogencia y formación de la nueva Selección de Honduras, que en 2019 tendrá la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro y dependiendo de estos, su acomodamiento para la eliminatoria de Qatar 2022.



Actualmente, Fenafuth ha confiado el equipo mayor, interinamente al entrenador de la sub 20, Carlos Ramón Tábora, quien deberá formar una escuadra hondureña para un amistoso en Corea del Sur en el mes de mayo.



Candidatos de medios

Muchos medios nacionales, han estado de alguna forma promocionando nombre de entrenadores extranjeros para tomar la H: Hernán Medford de Costa Rica (quien fue DT de la H), Carlos Restrepo (ex de Olimpia) y Alexis Mendoza (ex AT de la H y DT de la sub 23 de Honduras) y Juan Carlos Osorio (actual de México y también candidato en Estados Unidos) de Colombia.

Además de dos uruguayos, tres mexicanos y un español.



Pero en el plano local, hay una asociación interna de exjugadores de la H (todos figuras) y ahora entrenadores que ha se hacen looby para tomar el equipo nacional: Carlos Pavón, Amador Guevara, Arnold Cruz, David Suazo, y otros entrenadores de la Liga cómo Héctor Castellón, Héctor Vargas y Diego Vazquez.



Comisión de selecciones es la clave

Lo que hay que tener muy en claro, es que tanto los candidatos como el comité normalizador, son las figuras principales, quienes terminan haciendo la gestión, la aprobación y la escogencia, es la comisión de selecciones nacionales, compuesta generalmente por dirigentes que patrocinan la Selección.



En ese sentido, sería prudente que haya cambio de autoridades en Fenafuth en 2019 o no, los integrantes de la comisión de selecciones se mantengan para avalar hasta 2022 la contratación hecha en el segundo semestre de este año.

