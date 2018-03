Brasil "no depende tanto" de Neymar como en 2014, afirma Leroy Sané

Berlín, Alemania

Brasil, a la que Alemania derrotó 7-1 en semifinales del Mundial-2014, "no es tan dependiente de Neymar" como en aquel entonces, afirmó el extremo internacional de la Mannschaft Leroy Sané, cuya selección se enfrentará el martes a la 'Canarinha' en Berlín en partido amistoso.



"Brasil no depende tanto de Neymar como en 2014", afirmó el jugador del Mánchester City, que en el Mundial-2014 aún no había debutado con la selección alemana.



"Ellos están mejor posicionados y tienen algunas nuevas estrellas, pero sigue habiendo una gran diferencia si juega o no Neymar", añadió.



El del martes será el primer choque entre ambas potencias futbolísticas desde aquella histórica semifinal en Belo Horizonte. Al igual que en aquel partido, Neymar causará baja por lesión para el duelo del martes.



Sané podría ocupar el puesto de Julian Draxler ante Brasil.



"El fútbol es algo casi espiritual para los brasileños, así que puedo entender que aquel 7-1 sigue latente", declaró por su parte el seleccionador alemán Joachim Löw.



"Son un gran equipo con una buena mezcla de juventud y veteranía, son técnicamente fuertes, y también tienen jugadores aguerridos en defensa", alabó Löw.



Brasil llega a Alemania después de golear 3-0 a Rusia en Moscú, mientras que los locales empataron a uno ante España en su último compromiso.