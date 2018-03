Universidad Nacional Autónoma de Honduras gradúa 1,220 estudiantes, entre ellos dos no videntes

Los nuevos profesionales, entre los cuales hay dos no videntes, recibieron con mucha emoción sus títulos universitarios.

Faustino Ordóñez Baca

Tegucigalpa, Honduras

El público se levantó y con sonoros aplausos y gritos de júbilo celebró el arribo al estrado de dos jóvenes no videntes a quienes las autoridades universitarias entregaron los títulos de abogada y administrador de empresas, como parte de la graduación de 1,220 nuevos profesionales celebrada ayer en la máxima casa de estudios.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), José Francisco Herrera, rompió el protocolo y salió al encuentro de las personas con capacidades especiales, a quienes les dio sus títulos y luego los acompañó a las gradas de salida.

Fue un momento emocionante e histórico para Evelin Melissa Velásquez Almendárez, de 25 años, originaria de Sabanagrande, quien, después de siete años de estudio, logró coronar su carrera

de abogada.

“Para mí es una satisfacción inmensamente grande porque me ha costado mucho, se me presentaron varios obstáculos a lo largo del camino, pero gracias a Dios los vencí”, dijo la no vidente.

El otro graduando, Raúl Omar Gómez Aguilera, de 39 años, es un nuevo administrador de empresas que culminó con éxito su carrera. Proveniente de Soledad, El Paraíso, dijo a EL HERALDO que para él “es una satisfacción, un sentimiento muy difícil de explicar, una emoción muy grande”.

Ambos profesionales son un ejemplo de sacrificio, de superación, de esfuerzo personal para quienes, teniendo todo de su lado, no estudian en

el país.

La graduación en la máxima casa de estudios se desarrolló en dos etapas: por la mañana recibieron su título 600 jóvenes y 620 por la tarde, de 46 carreras, que se vienen a sumar a los 7,003 que se graduaron el año pasado.

El rector universitario destacó la importancia de mandar nuevos profesionales al mercado laboral hondureño y los exhortó a seguir estudiando y a insertarse no precisamente en el Estado o la empresa privada, “sino tratar de ser emprendedores para poder ser ellos los que provean posibilidades de empleo a otros hondureños que no han sido

tan afortunados”.