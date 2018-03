El noble gesto de Millie Bobby Brown con un fan de Stranger Things que celebró sin amigos su cumpleaños

Tegucigalpa, Honduras

El pequeño Aaron Alambat estaba emocionado por su fiesta de cumpleaños, temática de la serie de Netflix Stranger Things, pero no contaba con que sus amigos no asistirían a la celebración.

La noticia de este pequeño y su triste fiesta de cumple se ha viralizado en redes sociales, luego que su hermana Ayen publicara en su cuenta de Twitter lo mal que se sentía de ver a su hermanito tan triste en ese día tan especial.

"Mi hermano invitó a 8 de sus compañeros de clase para su fiesta de cumpleaños de Stranger Things y ninguno de ellos se presentó", escribió Ayen.

Pero con el poder de las redes sociales, la noticia hizo eco en dos de los protagonistas de la famosa serie Stranger Things, Millie Bobby Brown (Eleven) y Gaten Matarazzo (Dustin), quienes al conocer el caso no dudaron en enviarle un mensaje al pequeño.

Millie fue la primera. La famosa adolescente de 14 años insertó el tuit de la hermana de Aaron y respondió de una hermosa manera, que le ha valido cientos de aplausos entre sus fans.

"¡¡¡¡Qué!!!! ¡Oh bien puedes hacerles saber que todos los que hacemos Stranger Things sí habríamos ido! Creo que eres impresionante y el próximo año me gustaría una invitación... Por favor?", fue lo que escribió Millie.

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite... Please? ??? https://t.co/gNir0sMpsm