Multitudes toman calles de Estados Unidos contra el libre acceso a las armas de fuego

Washington, Estados Unidos

Una impresionante multitud de centenas de miles de jóvenes y adultos se aglomeraba el sábado en el centro de Washington, al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, en reclamo de medidas para controlar el acceso a las armas de fuego.



Las marchas fueron convocadas y organizadas por jóvenes estudiantes, cansados de los periódicos tiroteos y matanzas en escuelas con armas de fuego, que dejan unos 30,000 muertos a cada año en el país.



Multitudes de adultos se sumaron a las manifestaciones, en lo que ya se considera una de las mayores protestas en al menos una generación.



Más de 800 marchas se registraban el sábado en ciudades como Nueva York, Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Houston, Miami, Minneapolis, Nashville y Seattle, entre muchas otras.



Los oradores más ovacionados en Washington fueron varios de los sobrevivientes de la masacre del mes pasado en un colegio de secundaria en Parkland, Florida, donde 14 estudiantes y tres adultos fueron muertos a balazos.



"Súmense a nosotros o preocúpense, porque los electores van a hablar", dijo Cameron Kasky, sobreviviente de esa matanza.



- Cuestión electoral -

David Hogg, otro de los sobrevivientes, dijo a la multitud que "podemos y vamos a cambiar este mundo". "¡Haremos de esto una cuestión electoral!", dijo el joven líder de la marcha.



Los manifestantes también saludaron con una ovación a Toland Renee King, de apenas nueve años y nieta de Martin Luther King, quien pidió "un mundo sin armas".



"¿Cuántos más deben morir?", se preguntaban en la fría mañana de este sábado incontables pancartas, en referencia a la última matanza de Parkland. "¿Seré yo la próxima?", rezaba el cartel que llevaba una joven en medio de la multitud.



"Libros, no armas", "Protejan a los jóvenes, no a las armas", "¡Ya basta con las armas!", eran algunas de las consignas que se repetían miles de veces en la marea humana que se movilizaba por la Avenida Pensilvania, que une la Casa Blanca con el Capitolio, sede del Congreso.



Formalmente, la "Marcha por Nuestras Vidas" pide la prohibición tanto a la comercialización de rifles de asalto como la venta libre de cargadores para armas semi-automáticas, así como el refuerzo de los controles de antecedentes de las personas interesadas en comprar armas.



- Clase política en la mira -

Sin embargo, la ira de los manifestantes se enfoca fundamentalmente en la clase política, que ha sido incapaz de articular una respuesta efectiva a la generalizada violencia con armas de fuego.



"¡Estoy cansada! No quiero más que los políticos dediquen sus 'pensamientos y oraciones' a esta tragedia. ¡Queremos acciones! ¡Queremos que hagan algo! ¡Ya basta!", dijo a AFP la estudiante Rose Gomez, de 17 años, quien se sumó a la marcha acompañada de toda su familia.



Otros manifestantes pedían reformar la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego, mientras muchos otros reclamaban el fin de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA), poderoso lobby que defiende la posesión de armas y que contribuye a campañas políticas.



"No deberíamos tener armas en nuestra sociedad. Estos muchachos tienen toda la razón", dijo el Jeff Turchin, de 68 años, que aportó su voz a la protesta.



El senador demócrata Chris Murphy, que representa al estado de Tennessee (donde 20 niños fueron asesinados a balazos en una escuela en 2012), dijo este sábado que el movimiento lanzado por los estudiantes "debe convertirse en una fuerza electoral".



Las marchas de este sábado tienen el apoyo de personalidades públicas estadounidenses.



El actor George Clooney y su esposa Amal donaron medio millón de dólares para el movimiento. Oprah Winfrey y Steven Spielberg también sumaron su apoyo, y el actor Bill Murray comparó las marchas del sábado a las protestas contra la guerra de Vietnam en la década de 1960.



En el escenario principal, en el centro de Washington, los oradores se alternaban al micrófono con presentaciones de músicos como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato y Miley Cyrus.



- Alcance nacional -

Mientras el centro de la capital estadounidense era literalmente inundado por jóvenes, niños y adultos, lo mismo ocurría en casi aproximadamente un centenar de ciudades en todo el país.



Una de las marchas tenía lugar en la localidad de Parkland, en Florida, donde el mes pasado tuvo lugar la matanza en el colegio secundario.



Allí miles de personas manifestaban en el parque Pine Trails, en el mismo lugar que hace poco más de un mes los vecinos se reunieron para realizar una vigilia en conmemoración de los 17 fallecidos.



"La vigilia fue una noche de duelo, pero este día es un día de activismo", dijo a la AFP Kuishawn Cole, un estudiante de MSD de 17 años. "(Es el día) para decir que sí estamos tristes, pero que estamos haciendo algo para no ser otra estadística ni otra víctima".



En Nueva York, la marcha incluyó al músico Paul McCartney, quien caminaba en medio de la multitud.



"Uno de mis mejores amigos fue víctima de violencia con arma de fuego cerca de aquí", dijo McCartney, en referencia al asesinato a balazos de John Lennon, en 1980.