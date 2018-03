La renuncia de Kuczynski Sarkozy, un “animal” político

Octavio Carvajal

Desaparecidos y fugitivos mantiene a buen grupo de personajes –en cuenta damas de caché- la embestida contra corruptos de cuello blanco y narcopolíticos que toda una vida se creyeron intocables y actualmente tiemblan con todo y sus castillos del crimen. Unos muchachones están dejando tierra catracha y vendiendo todo por si las pulgas.

Un siglo esperando el encierro de corruptos y capos hondureños. Ya se hundió un grupo de medios gatos por el escandaloso saqueo del Seguro Social, sigue presa una dama de mucha influencia por asaltar el fisco y la DEA husmea empresarios y políticos enamorados de la cocaína. Empero, unos resentidos y extremistas dicen que todo es un circo de JOH.

Chapo

Esos (as) que riñen el derrumbe de magnos, jamás, ni en show, hicieron nada por capturar a narcos catrachos y sus mujeres que –en medio de sus monumentales vilezas- se robaron el país. No resaltan el duro golpe contra los podridos y el mundo ruin de las drogas. A Joaquín “El Chapo” Guzmán nunca lo vieron como “el rey de la droga” sino como amigo. ¡Correcto!

Escépticos siempre pusieron en duda nuestras letras. Hace tres años venimos retratando corruptos y capos (financistas y ballenas de la política). Nada ni nadie es eterno y aquellos que hace poco dijeron “paremos esto o nos hundimos” son los que de forma descarada asaltaron el erario con todo y sus mozas y ahora hacen ademanes de castos.

Podrán disfrazar la ley pero caerán. Mediante raros retiros de la butaca o entregas vigiladas se irán al modo de Los Cachiros y de la más reciente del “diputado” Fredy Nájera (el chaparrito del que les hablamos hace unos meses) que optaron por “rendirse” como el biónico al verse sitiados por el imperio. JOH se sentó otra vez para cumplir pactos.

Nada es gratis en estos tiempos. No quieren entender o se hacen los pendejos de que los gringos no tendrán más piedad contra todos los bandoleros. Está acordado que unos bandidos (as) caerán aquí con la Maccih y otros (as) tendrán un buen paseo por Estados Unidos, incluidos narcos y lavadores de activos. Ya verán el desfile paso a paso.

Solapados

El grave problema del hondureño –sobre todo del que se la tira de tieso- es que nunca da fe de lo que hacen otros. Parasectarios, JOH es un pus e idean digno quien guio el Poder Ciudadano. Fanáticos maldicen a JOH y lo quieren preso, pero al señor de Los Horcones lo ven como su salvador. Curiosamente, JOH recluyó corruptos y capos de su partido. ¿Y ustedes a quiénes engrillaron?

Muchos piensan al revés. Por las malas debemos entenderles sus credos y burlas. En cien años, los (as) inconformes se arroparon con criminales de traje y hoy dicen que todo es circo. Sí, claro, circos los que montaron ellos en el pasado reciente pues encaramados en la niñez y en los pobres vaciaron la nación y bailaban en aviones llenos de cocaína. Caraduras.

Estos estúpidos presumidos creen que venimos bajando de la loma con mozote en el lomo. No creen tontos los vivos que se caen a pedazos en sus castillos del crimen hasta el tope de dinero malhabido. Por más que brinquen y digan que mueren por sus doncellas bandidas, el tiempo y sus acciones comienza a pasarles la factura, a decirles que son pillos.

¿Ya preguntaron en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si el nuevo pedido de extradición anunciado por su presidente Rolando Argueta era realmente Fredy Nájera (ya en Nueva York) o es otro con letras similares? ¿Sabían que este chaparrito vendió todo y regaló hasta madera de caoba a medio mundo en San Esteban con tal de no cederlo a la OABI?

“Donó” potreros, ganado, maizales y otros bienes pues según sus vecinos, Nájera -el amigo de muchos de aquí- no tenía escapatoria de la DEA. Así caerán pronto otros dilectos políticos y posiblemente unos tildados de empresarios que les encantan las lanchas y las avionetas con polvo blanco. Hay zonas por el atlántico y Gracias a Dios que están como salones de baile por el agite antidrogas.

Un galán (apetecido de damas y nobles) que se dejó de la mujer, transó su patrimonio y va para la ciudad de los rascacielos por si las moscas le caen en estas honduras. ¡Adivinen!