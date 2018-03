Un Chile renovado y con Rueda como DT derrotó 2-1 a una discreta Suecia

Solna, Suecia

Chile, con nuevas caras y con el colombiano Reinaldo Rueda debutando como DT, venció 2-1 este sábado en Solna a Suecia, que dejó varias dudas en su primer test de preparación para el Mundial Rusia-2018.



Chile abrió el marcador con el volante Arturo Vidal -el mejor del juego- a los 21 minutos, pero el delantero sueco Ola Toiven empató un minuto después. El debutante mediocampista Marcos Bolados anotó (90+1) para los sudamericanos el 2-1 final.



Pese a ser locales y los clasificados al Mundial, los suecos mostraron poca personalidad, se dedicaron a esperar y sólo mostraron atisbos de buen juego cuando su mejor hombre, Emil Forsberg, tuvo la oportunidad de tocar el balón.



Por su parte, Chile -que sufre por no haber clasificado al Mundial- comenzó de buena manera la era Rueda, dejando a pocos hombres de la emblemática 'generación dorada' e inició la renovación en el bicampeón de América.



"Hay un buen talento humano para seguir valorando y potenciando", sostuvo Rueda, tras el juego.



Suecia, que integra el Grupo C del Mundial-2018 junto a Alemania, México y Corea del Sur, continuará su preparación el martes cuando enfrente a Rumania. En tanto, Chile, seguirá en su calidad de 'sparring' ante Dinamarca.



- El rey goleador -

Ambos seleccionados utilizaron los primeros minutos para estudiar al oponente. Si bien Chile mostró una cara nueva, el ADN de intentar controlar el balón se mantuvo ante los suecos que parecían esperar en su campo para quitar la pelota y dársela a Emil Forsberg, el encargado en crear la magia en un brioso y combativo mediocampo sueco.



Sin Claudio Bravo en el arco, Chile perdió en la salida desde su campo por lo que su reemplazo, Johnny Herrera, prefirió salir mayormente con balonazos largos. Los dos nuevos centrales, Guillermo Maripán y Enzo Roco -quienes suplen a Gary Medel y Gonzalo Jara- se mostraron sólidos a la hora de despejar, pero menos 'especialistas' en la salida al toque.



Con su habitual sacrificio físico y lucha constante, Vidal fue el más sobresaliente del campo y quien inauguró el marcador con una espléndida patada digna de artes marciales, tras un tiro de esquina de Alexis Sánchez.



Un minuto después, y en la primera jugada de real ataque de los europeos, el delantero Ola Toivonen fusiló al portero Herrera, tras una maravillosa serie de toques que ejecutaron los suecos que habían robado el balón a un dubitativo Charles Aránguiz.



Tras los goles, Suecia mantuvo su orden y estilo por lo que se dedicó a sostener los embates que crearon mayormente Sánchez y Vidal, los más peligrosos de Chile pero que no lograron desnivelar en el resto del primer tiempo.



- Un triunfo esperanzador -

En la segunda etapa, Chile mantuvo su salida con pelotazos largos lo cual facilitó la tarea de los longos mediocampistas suecos, pero nunca pudieron consolidar esa supremacía con buen control de balón y ataques de real peligro, lo que dejó muchas dudas a su técnico Jane Anderson de cara a su participación en el Mundial.



Por su parte, Chile sostuvo el control del juego y las jugadas más peligrosas. Al mediar la segunda parte, Rueda comenzó el rosario de cambios típico de estos amistosos, uno de ellos fue el volante Marcos Bolados, un debutante absoluto en La Roja.



Cuando el partido concluía, una serie de toques culminaron en los pies de Alexis sólo frente al arco sueco. El tiro de Sánchez fue repelido por el arquero Kristoffer Nordfeldt, pero el balón llegó a los pies de Bolados quien marcó su primer gol en su estreno, sellando el resultado del amistoso.



El resultado provocó en Suecia un sabor amargo, mientras que para Chile, el triunfo deja una esperanza sembrada por una nueva camada de hombres que a futuro tienen la tarea de redimir las glorias que dejó la 'generación dorada' del fútbol chileno.