España se muestra optimista frente al Mundial de Rusia

Madrid, España

El empate de prestigio 1-1 ante Alemania el viernes en el amistoso de preparación para el Mundial de Rusia, desplegando un vistoso juego de toque, ha hecho que la 'Roja' mire con optimismo a la cita mundialista.



"¡Que empiece ya el Mundial!", titula este domingo el diario deportivo Marca, mientras que su competidor catalán Sport afirma en primera plana: "Enchufados al Mundial".



"El estilo del cuadro español sigue impresionando y dejando muy buenas sensaciones con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina", añade Sport, que no duda en elogiar también el juego de los alemanes.



"El equipo está en muy buena línea, hace cuatro meses que no nos vemos y estos partidos nos dejan muchas conclusiones y nos ayudan a seguir creciendo para estar en el estado óptimo cuando llegue el Mundial", dijo el seleccionador español, Julen Lopetegui, que sumó su 17º encuentro al frente de la 'Roja' sin conocer la derrota.



El mejor juego de toque

Los focos han vuelto a centrarse en el juego de toque que encumbró a la 'Roja' hasta hacerle ganar dos Eurocopas (2008, 2012) y un Mundial (2010) que tiene en Andrés Iniesta a su mejor director de orquesta.



El viernes, sobre el césped del Esprit Arena de Dusseldorf, "Don Andrés" volvió a tomar el mando de la selección en la primera parte, donde se vio el mejor juego de los españoles.

"Lo mejor del partido lo hizo La Roja, que durante casi toda la primera parte exhibió ese juego tan característico suyo de presión arriba y precisión en el toque", escribió este sábado el director de AS, Alfredo Relaño.



"Lección de clase", tituló este sábado Mundo Deportivo, asegurando que "la 'Roja' liderada por un gran Iniesta se luce ante el campeón" del mundo.



Iniesta, que ya avisado que probablemente dejará la selección tras el Mundial, no sólo distribuyó juego sino que también fue la mitad del gol de España con un pase filtrado al área a Rodrigo Moreno, que batió a Marc-André Ter Stegen.



Además de adelantar a España, el delantero del Valencia dio un paso más en la lucha por asegurarse un puesto en la lista definitiva de Lopetegui, en una posición donde la competencia es dura con los Morata, no convocado esta vez, Diego Costa o Iago Aspas.