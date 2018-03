¿Ventaneando se despide de Atala Sarmiento por problemas con Pati Chapoy?

Ciudad de México, México

La polémica estalló en redes sociales. Alex Kaffie confirmó vía Twitter que Atala Sarmiento "está fuera de Ventaneando".

Los rumores empezaron cuando Cynthia Urías, presentadora de Cuéntamelo ya, reveló que vio a la presentadora merodeando las instalaciones de Televisa. Incluso describió la ropa que traía puesta.

La controversia no finalizó ahí. Kaffie añadió "leña al fuego" al tuitear: “¿Ya se dieron cuenta que está muy tenso el ambiente en ‘Ventaneando’? Pati Chapoy y Atala Sarmiento ni la mirada se dirigen. Algo no anda bien”.

Sarmiento reaccionó el comentario y escribió: “No, no estabas mal, es real que no me hacían caso”.

Finalmente un tweet de Atala condensa lo que podría estar ocurriendo: "Mi permanencia durante 22 años en la empresa habla por sí misma de lo leal que soy...ahí te lo dejo". ¿Será que se fue?

Aquí el cruce de tweets: