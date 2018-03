Cafés diferenciados crecieron en 2.4 millones de quintales en 2017

Luis Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras

La producción y exportación de cafés diferenciados ha cobrado auge en Honduras en la presente década.

Jenny Bustamante, jefe del Departamento de Comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), sostiene que en la cosecha 2016/2017 se exportaron tres millones de quintales de 46 kilogramos.

Esa cifra es mayor que los 565,000 quintales de la temporada 2009/2010. La exportación total de café fue de 9.3 millones de quintales, o sea que el 32.2 por ciento corresponde a café diferenciado, según el Instituto.

En el período analizado, el aumento en la exportación de cafés diferenciados fue de 2.4 millones de quintales.

La tendencia en el corto y mediano plazo es que Honduras continuará mostrando un crecimiento en el volumen de ese grano comercializado en el mercado internacional.

Jenny Bustamante explicó que los cafés diferenciados comprenden los especiales -gourmet-, certificados, comercio justo, taza de excelencia, entre otros. El Instituto no cuantifica las divisas generadas.

Diversificación

Un estudio del Ihcafé sostiene que en los últimos años la categoría de cafés diferenciados -certificados y especiales- pasó de una participación mínima en la producción y exportación a un gran segmento en la industria.

Un café certificado es aquel que se produce tomando en cuenta uno o más aspectos de la sostenibilidad (económico, ambiental y social).

Un café especial es aquel que conserva una consistencia y armonía en sus características físicas (forma, tamaño, humedad, apariencia y defectos), sensoriales (olfativas, visuales y gustativas), prácticas culturales (recolección, lavado, secado) y en sus procesos finales (tostado, molienda y preparación).

El Ihcafé revela que las exportaciones de café comercio justo/orgánico representan el 31.60 por ciento, el UTZ Certified 24.30 por ciento, orgánico 16.58 por ciento, comercio justo 8.09 por ciento, Rain Forest Alliance 7.97 por ciento y Café Practices 6.03 por ciento. Las demás multicertificaciones representaron el 5.44 por ciento del total de café diferenciado.

Compradores

Los principales mercados para los cafés diferenciados son Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Holanda y Reino Unido.

Además Canadá, Francia, Dinamarca, Italia, Suecia, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y República Checa, entre otros. Entre los compradores más importantes destacan Hamburg Coffee Co., Phil & Sebastian Coffee Roasters, Toa Coffee Co Ltd y Starbucks.

