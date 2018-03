Antonio Rivera Callejas dice que reformas a la Ley de Privación de Dominio serían vetadas por Juan Orlando Hernández

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Ante los cuestionamientos y presión de varios sectores, incluyendo la preocupación de Estados Unidos, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, estaría vetando en lugar de sancionar las reformas a la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de origen Ilícito aprobadas por el Congreso Nacional.

Así lo confirmó a EL HERALDO el vicepresidente del Poder Legislativo, Antonio Rivera Callejas, quien expresó que “prácticamente por lo que he visto, escuchado, analizado y otras informaciones que tengo, es un hecho”.

El veto presidencial a estas enmiendas podría ser por razones de inconstitucionalidad bajo un argumento parcial o total, por lo que se envía a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para escuchar su opinión, precisó el diputado del Partido Nacional.

Indicó que existe la posibilidad de rechazar las reformas, pero por considerar que no son de beneficio para el país o que vayan a desfavorecer al pueblo no iría al máximo órgano jurisdiccional, sino que al CN.



El martes anterior y con un promedio de 70 votos a favor se admitieron en la cámara legislativa enmiendas a 18 disposiciones de la normativa que está vigente desde el 2010, así como a tres artículos de la Ley contra el delito de Lavado de Activos.



“En cualquiera de las dos vías al final llega al Congreso (veto), se somete a votación, si no se consiguen 86 votos entonces el veto queda firme y no se publican en La Gaceta las reformas”, explicó Rivera Callejas.



Aseguró que si se logra obtener la mayoría calificada a la hora de la votación sí se remitirá a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para su posterior divulgación y quede como ley de la República.

