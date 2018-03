Celine Dion canceló varios conciertos en Las Vegas para operarse el oído

Nueva York, Estados Unidos

Celine Dion canceló una serie de conciertos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para someterse a una cirugía por una afección del oído.



Dion, que cumplirá 50 años a finales de este mes, explicó que sufre de trompa patulosa, que es cuando el oído medio está permanentemente abierto, afectando la audición.



La cantante dijo que su tratamiento con medicación ya no le estaba reportando mejoría, por lo que debía someterse a un "procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo".



La superestrella canadiense canceló los espectáculos programados entre el 27 de marzo y el 18 de abril en el Caesars Palace de Las Vegas. Dion, que actuó por última vez en el casino en enero, reanudará sus actuaciones el 22 de mayo.



"No he tenido buena suerte últimamente", dijo la cantante, cuyo esposo y manager durante muchos años, Rene Angelil, murió en 2016.



"Me disculpo con todos los que planearon viajar a Las Vegas para ver mi show. Sé lo decepcionante que es esto, y lo siento mucho", escribió en Facebook la noche del miércoles.



Las actuaciones de la prolífica cantante, cuyos éxitos más conocidos incluyen la canción "My Heart Will Go" de la película "Titanic", han sido de las principales atracciones de Las Vegas.



Su show "A New Day", que se mantuvo en cartel entre 2003 y 2007 en el Caesars Palace, es el espectáculo musical más taquillero de la historia de la ciudad, y significó ingresos por unos 400 millones de dólares.